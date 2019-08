ROMA - «Non si è sciolto il nodo della premiership» e «dopo un primo incontro interlocutorio tra Zingaretti e Di Maio il confronto prosegue». Per questo alle 21 «è previsto un nuovo incontro del Pd con il M5S» a cui parteciperanno Nicola Zingaretti con il vicesegretario Andrea Orlando per il Pd e il Premier Conte con Luigi Di Maio per il Movimento 5Stelle». Lo si apprende da fonti Pd.

