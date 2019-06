Matteo Renzi elogia Giorgetti: «MiniBot utili? È una megaballa»

ROMA - «Oggi la Lega torna indietro sui MiniBot, meno male: bravo Giorgetti. E a chi dice: servono i MiniBot per pagare i debiti della PA chiedo di essere serio! Basta bugie! In questi anni il problema dei pagamenti della PA è stato notevolmente ridotto dai nostri governi. Ecco i dati, impressionanti, di Farmindustria. Nel 2008 si pagava a 280 giorni, a fine 2011 si pagava a 260 giorni. Vi ricordate quanto ho rotto le scatole su questo tema? Bene, oggi la media è più bassa del privato: si paga a 58 giorni. Non si può continuare a inquinare il dibattito con le fake news. Chiamiamo le cose con il loro nome: i MiniBot sono semplicemente una MegaBalla». Lo ha detto Matteo Renzi in un post su Facebook.

Stefano: «Lega vuole far pagare meno tasse ai ricchi»

«Abolire gli 80 euro e aumentare l'Iva per far pagare meno tasse ai ricchi. Non è uno scherzo: la Lega è pronta a fare la sua mossa mentre il M5S osserva in silenzio dimostrando tutta la sua inutilità». Lo scrive su Twitter il Senatore del Pd Dario Stefano.

Della Vedova: «Dal Governo fuga dall'Ue»

«Noi non ci stiamo scontrando con l'Europa, stiamo fuggendo dall'europa. Deficit, debito e minibot: il governo mette in campo l'Italexit». Lo ha detto il segretario di +Europa, Benedetto Della Vedova, intervenendo questa mattina ad Agorà.