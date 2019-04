Calenda: «Salvini patriottico? Vada a lavorare»

ROMA - «Il primo modo di essere patriottici è fare il proprio dovere: Salvini vai a lavorare». Lo ha detto ieri a Trieste Carlo Calenda, partecipando a un incontro pubblico per le elezioni europee.

In serie D come l'Ungheria

«Qualcuno si occupi del Paese - è stato l'appello dell'ex ministro - perché assistiamo a discussioni ogni giorno più surreali, come quella sui matrimoni misti. Ma la verità è che l'Italia è uscita dal circuito dei grandi Paesi europei, giochiamo in serie 'd' con l'Ungheria, che è grande come la Lombardia. Il Paese non e in sicurezza e ricordiamo che nell'ultima grande recessione che ha colpito l'Italia abbiamo perso il 25% della capacità manifatturiera».

La flat tax non è la soluzione

«Quota 100 - ha spiegato Calenda - sono 33 miliardi di debito implicito per mandare in pensione 650mila persone. E la flat tax non è la soluzione alle diseguaglianze: Salvini che guadagna 140 mila euro l'anno ha la stessa aliquota fiscale di un operaio o di un poliziotto. Oggi il problema è la progressività».

L'Europa delle nazioni è morta

Parlando di politica estera, Calenda ha sostenuto che «l'Europa delle Nazioni è morta». Nell'area di Visegrad «la Germania ci produce tutto il suo automotive» e «la Francia ci dà lezioni sulla Libia. Ma è su questo che dovevamo essere duri, ed è adesso che bisognava richiamare l'ambasciatore, non per i gilet gialli».