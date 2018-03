Le nostre nonne ce lo hanno ripetuto per anni: il primo accorgimento che bisogna seguire alla mattina è quello di fare una colazione abbondante. Ma lo stile di vita che conduciamo oggigiorno, a dir poco frenetico, spesso non ce lo consente. Tuttavia, questa abitudine – specie se protratta a lungo – potrebbe dar luogo a non pochi problemi di salute. Ecco quattro motivi per cui dovresti mangiare appena sveglio.

1 – Pericolo diabete

Saltare spesso la colazione, anche se si è molto giovani, potrebbe portarci a una condizione relativamente grave di salute: il diabete. Tale abitudine, infatti, può portare a una maggior resistenza insulina e quindi un aumento della glicemia nel sangue. A suggerire la relazione tra il salto del pasto mattutino e il diabete sono stati alcuni ricercatori che hanno pubblicato i risultati sull’American Journal of Clinical Nutrition.

2 – Ingrassi troppo

Può sembrare paradossale ma a volte il nostro peso forma viene messo a dura prova proprio saltando i pasti, anziché l’opposto. Studi recenti, infatti, hanno evidenziato come le persone che avevano l’abitudine di fare una colazione particolarmente abbondante riuscivano a mantenere un peso corporeo decisamente più basso rispetto a chi la faceva scarsa o la saltava totalmente. Probabilmente il motivo è dovuto al fatto che se salti la colazione, tendi a mangiare molto di più a pranzo – e quindi mettere su ciccia. Ma è anche molto molto probabile che farai spuntini più abbondandoti durante la giornata, con l’evidente risultato di prendere peso.

3 – Peggiora le tue abilità cognitive

Un recente studio, pubblicato sul Journal of American Dietetic Association, ha evidenziato come fare un pasto abbondante a colazione migliori molto le nostre abilità cognitive, specie se si mangiano cibi sani e freschi. D’altro canto sembra che una colazione corretta aiuti il cervello a preformare nel migliore dei modi aumentando il senso di logica e memoria.

4 – Rischi malattie cardiache

Sono molte le ricerche che hanno sottolineato come una colazione sana e abbondante riduca vistosamente il rischio di malattie cardiache e metaboliche. Le persone che saltano la colazione generalmente hanno livelli più alti di pressione arteriosa e di zuccheri nel sangue.

Ecco i cibi giusti per una colazione sana

La colazione ideale, secondo gli esperti, è quella in cui sono contenuti tutti gli elementi essenziali ad affrontare la giornata. Per avere carburante per cuore e cervello immediatamente disponibile è consigliabile assumere una parte di carboidrati (zuccheri complessi) come pane o fette biscottate oppure cereali, meglio se integrali, con latte o yogurt. Si può utilizzare anche una piccola quantità di marmellata o miele da spalmare. D’altro canto aggiungere anche alimenti proteici come una fetta di prosciutto o uova può aiutarci ad aumentare il senso di sazietà ed evitare la sensazione di vuoto nello stomaco a metà giornata. Tra gli alimenti liquidi sono ottime le spremute di arancia o bergamotto, un frutto ricchissimo di antiossidanti naturali. Infine, per i più golosi, si può aggiungere una piccola porzione di cioccolato extrafondente: «uno degli studi più recenti, condotto dalla Syracuse University riconferma i benefici del cioccolato fondente, in particolare sulla funzione cognitiva - ragionamento astratto, la memoria, l’attenzione. E per ottenere benefici di questo genere qual è il migliore momento della giornata per gustare il cioccolato fondente, se non a colazione?», conclude Liz Moskow esperta di cibo e benessere.