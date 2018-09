E’ arrivato l’autunno: la colazione per il buonumore e il cambio di stagione

Non c’è dubbio, l’autunno è arrivato. E, come ogni anno, al cambio di stagione possiamo soffrire di qualche piccolo disturbo dell’umore. Ma il modo semplice, naturale e anche piacevole di affrontarli c’è. È la colazione. Dagli esperti ecco tutti i modi per rendere il primo pasto della giornata una sferzata di energia e buonumore.

Gli italiani e il cambio di stagione

Ma come affrontano gli italiani il cambio di stagione? Per scoprirlo l’Osservatorio Doxa – AIDEPI ‘Io comincio bene’ ha condotto un’indagine che ci racconta come gli italiani vivono questo delicato momento dell’anno con un focus sulla prima colazione, pasto fondamentale per affrontare con energia la vita di tutti i giorni, si legge in una nota. Numerosi dati, ma anche tutti i preziosi consigli sulla colazione in autunno del nutrizionista e medico dello sport Michelangelo Giampietro con un approfondimento online su Iocominciobene.it.

Quando l’energia cala

Con il ritorno dalle ferie e l’ingresso in autunno, il nostro organismo può andare incontro a cali energetici fisici e mentali. Con il diminuire delle ore di luce e della temperatura, il ritorno in città tra smog e confusione, è facile avvertire diversi tipi di malessere. A risentire dei cambi di stagione sono infatti 35 milioni di italiani tra i 18 e i 70 anni (l’86%), con un 32% che dichiara di soffrirne sempre o quasi. Numerosi sono i sintomi elencati dagli intervistati presenti sia a livello psicologico che fisico. Il 64% degli italiani avverte un maggiore senso di stanchezza e spossatezza fisica (52%) con un 38% che lamenta problemi di insonnia e disturbi del sonno, a livello mentale i sintomi più comuni sono malumore (32%) e stress per circa il 30%.

Affrontare il disagio

Tra le strategie per affrontare questo momento, una maggiore attenzione all’alimentazione e, in particolare, al primo pasto della giornata. Il 35% degli italiani tende infatti a curare in modo particolare la prima colazione. Il menù? Meglio se dolce: il 58% degli italiani ritiene utile gratificarsi con un dolce in più a colazione in questo periodo dell’anno e per l’80% il cioccolato è un’arma formidabile per contrastare il malumore. Questi alcuni dati emersi da un’indagine realizzata dall’Osservatorio Doxa-AIDEPI ‘Io comincio bene’. La Campagna, voluta e sostenuta da AIDEPI (Associazione delle industrie del dolce e della pasta italiane), da diversi anni promuove il valore della prima colazione e vive sul blog www.iocominciobene.it e sulla pagina Facebook dedicata.

Per 1 italiano su 3 la prima colazione tra gli antidoti al malessere di stagione

Trascorrere più tempo all’aria aperta (43%), concedersi momenti di relax (43%) o dedicarsi all’attività sportiva (28%) sono alcune delle strategie messe in atto dagli italiani per affrontare i cambi di stagione. Tra i rimedi anche dedicare maggiore cura alla prima colazione (33%). Ma cambia il menù? Per il 27% non ci sono variazioni ma c’è un 6% di italiani che in questo periodo tende a saltarla perché più svogliato e distratto: dato che sale all’11% per i più giovani (under 24) e al 10% per la fascia 25-34 anni. Decisamente un errore: «La prima colazione deve essere considerata un vero pasto, completo di tutti i nutrienti (acqua, carboidrati, proteine, grassi, vitamine e sali minerali), leggero e digeribile. Se al mattino si è inappetenti si può tamponare con un caffè e due biscotti, per poi consumare qualcos’altro appena arrivati a scuola o sul luogo di lavoro oppure lungo il percorso», spiega Michelangelo Giampietro, nutrizionista e medico dello sport. La composizione ideale? Un buon modello di prima colazione prevede alimenti solidi ricchi di carboidrati (semplici e complessi), latte o yogurt (o altre bevande, come tè, infusi o centrifughe) e frutta di stagione.

Carboidrati a colazione per affrontare lo stress e aiutare l’umore

La prima colazione a livello di energia dovrebbe coprire il 20-25%, delle calorie complessive giornaliere, e deve essere composta prevalentemente di carboidrati, come spiega l’esperto: «I carboidrati oltre a rifornire l’organismo dell’energia necessaria ad affrontare gli impegni della giornata, contribuiscono anche alla sensazione di benessere e influiscono positivamente sull’umore, perché concorrono alla produzione di serotonina. Grazie al loro essere facilmente digeribili, i carboidrati possono essere assunti anche in caso di problemi gastrici e digestivi, tipici di questo momento dell’anno».

Colazione fa rima con gratificazione

È importante che la colazione sia un pasto piacevole: è il momento giusto per portare in tavola i prodotti che più amiamo e sentirci gratificati. «È il pasto della giornata in cui si può fare uno strappo alla regola della ‘varietà’. Se infatti, come regola generale, è indispensabile scegliere un’alimentazione che sia il più possibile varia, a colazione, se si è particolarmente affezionati ad alcuni alimenti, purché si mangi qualcosa al risveglio, è possibile trasgredire concedendosi di consumare sempre quelli maggiormente graditi». Con l’arrivo della stagione autunnale è possibile lasciarsi andare ad una colazione un po’ più ricca che garantisca maggiore energia e vitalità. Cosa scegliere quindi? Pane o biscotti ma anche qualcosa di più goloso come le classiche merendine o dolci fatti in casa. Perfette anche le fette biscottate, da accompagnare, alternando, con un velo di marmellata, miele o crema spalmabile alle nocciole e al cacao ma anche cereali da prima colazione o del muesli e frutta fresca di stagione.

Latte: l’amico del benessere che ci aiuta a riposare meglio in autunno

In questo momento dell’anno i disturbi del sonno e l’insonnia sono spesso un problema difficile da contrastare, un disagio che spesso mette in pericolo le prestazioni dell’intera giornata. Il sonno infatti durante i cambi di stagione può non essere regolare e diminuire di durata e qualità proprio per la difficoltà di adattamento alla vita stressante di tutti i giorni. Per evitare cali di energia e spossatezza è importante che la colazione garantisca un buon apporto di liquidi, per reidratare l’organismo dopo il digiuno notturno: «bene il latte, tipico della nostra tradizione al mattino, non solo perché garantisce un buon apporto di acqua, carboidrati, proteine e minerali, ma anche per il suo contenuto di triptofano, l’aminoacido precursore della serotonina, che favorisce il senso di appagamento e benessere, tanto da essere consigliabile anche per facilitare l’addormentamento serale». Bisogna quindi non sottovalutare le preziose qualità del latte e sfatare alcune false credenze: il 54% degli italiani, ad esempio, lo ritiene (a torto) responsabile di appesantire l’organismo. Per garantirci la giusta carica perfetto anche il caffè, che dà una sferzata di energia, grazie all’effetto eccitante dato dalla caffeina.

Frutta secca: una buona abitudine a colazione

Per 8 italiani su 10 inserire noci, nocciole o mandorle al mattino è una scelta salutare, come conferma anche il nutrizionista: «Grazie al contenuto di fibre, acidi grassi essenziali, vitamine e sali minerali la frutta secca può essere un ingrediente contemplato nel menù del mattino ma anche come snack durante la giornata o aggiunta a pranzo e cena. In autunno alcuni tipi di frutta secca come mandorle e noci sono anche di stagione: un motivo in più per approfittarne».

Io comincio bene

È una campagna sostenuta da AIDEPI (Associazione delle industrie del dolce e della pasta italiane), primo polo associativo del settore alimentare nazionale, che vive sul blog iocominciobene.it. L’obiettivo è promuovere il valore della ‘buona’ prima colazione attraverso la condivisione di storie, curiosità, informazioni che vedono protagonista il primo pasto della giornata, fondamentale per una corretta alimentazione.