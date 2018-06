Scherzetto Pedrosa: doveva annunciare il suo futuro, invece...

BARCELLONA – Tanto fumo e niente arrosto. Era completamente pieno di giornalisti il soppalco dell'hospitality Honda dedicato agli incontri con la stampa, per la conferenza convocata oggi pomeriggio da Dani Pedrosa. Il pilota locale (nato a Sabadell, a pochissimi chilometri dal circuito del Montmelò) aveva infatti lasciato capire che proprio alla vigilia del suo Gran Premio di casa in Catalogna avrebbe fatto una rivelazione sul suo futuro, dopo la decisione della casa di Tokyo di non rinnovargli il contratto per sostituirlo con Jorge Lorenzo.

Bocca cucita

Invece, all'ultimo momento, quando la stessa Dorna aveva predisposto addirittura una diretta su Facebook per trasmettere l'annuncio, Pedrosa si è tirato indietro, limitandosi a rimanere sul vago. «Mi dispiace che tutti siano venuti qui e io non possa dire nulla di più – ha spiegato – Il mio piano era di fare un annuncio, ma purtroppo le cose non sono ancora così chiare come avrei voluto. Tutto quello che posso dire oggi è che ho diverse buone opzioni sul tavolo, ma ho ancora bisogno di tempo per pensarci. Non intendo affrettare le decisioni, con il rischio di sbagliare, ma allo stesso tempo spero di chiarire la situazione il prima possibile perché questo mi consentirà di correre con la mente più libera e concentrarmi sul GP. Ad oggi, comunque, così stanno le cose, immagino che nel futuro ne saprò di più».

Due possibilità

Secondo le indiscrezioni circolate negli ultimi giorni, la destinazione più probabile per il 32enne sarebbe la squadra satellite della Yamaha, ancora in fase di definizione con lo sponsor Petronas. Oppure, l'altra alternativa sarebbe addirittura quella del ritiro dalle corse: «Non posso parlare delle opzioni, mi limito a dire che le sto considerando – ha concluso Dani – Vedo più gente qui di quando vinco una gara! Mi dispiace di aver creato tutte queste aspettative...».