Gp Spagna: pole di Quartararo davanti a Marquez e Vinales

BARCELLONA - A sorpresa c'è Fabio Quartararo, in pole position al gran premio di MotoGp che si corre sul circuito del Montmelo, in Spagna. Il pilota francese della Yamaha ha fermato il cronometro in 1:39.484. Alle sue spalle la Honda di Marc Marquez, staccato di soli 15 millesimi e Maverick Vinales terzo a 0.226 di ritardo. Valentino Rossi partirà quinto, dietro a Franco Morbidelli. Subito dietro al Dottore, le due Ducati: sesto Dovizioso, mentre Petrucci è settimo. Non fortunato Rins, che in piena lotta per la pole, in Q2 è scivolato in pista. Chiude la top ten Crutchlow al nono posto e Jorge Lorenzo che è decimo.

Marquez: «Contento di precedere Ducati»

«Sono molto contento, abbiamo fatto fatica ma all'ora della verità siamo usciti fuori. E' importante per il campionato, il secondo giro era buono ma ho sbagliato alla curva 4. Su questo circuito le Yamaha vanno bene ma le Ducati sono le più forti qui e sono contento di essere davanti a loro». Così il campione del mondo Marc Marquez a Sky, che ha fissato oggi il secondo tempo di qualifica nel Gp della Catalogna che si corre domani a Montmelò.