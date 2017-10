Nel giorno più duro, la Ferrari ritrova il vero Vettel

SUZUKA – È proprio finita, e stavolta per davvero. Se già le speranze mondiali della Ferrari erano ridotte al lumicino alla vigilia del Gran Premio del Giappone, anche quest'ultima fioca luce si è spenta, dopo soli cinque giri della gara di Suzuka. A cedere, ancora una volta, è stato il motore, rivelatosi in questa ultima fase del campionato tanto veloce quanto drammaticamente fragile. Una settimana fa in Malesia avevano alzato bandiera bianca (per ben due volte) i collettori del turbo, stavolta la candela di un cilindro. «Non era la nostra giornata – ammette uno sconsolato Sebastian Vettel – Abbiamo avuto un piccolo problema che ne ha creato uno più grande. Mi ero accorto di avere un calo di potenza già durante il giro di formazione». I meccanici hanno provato la mossa della disperazione in griglia di partenza, armeggiando in fretta e furia dentro al cofano motore, ma era già troppo tardi: il campione tedesco non ha potuto fare altro che prendere il via con un propulsore singhiozzante, venire sfilato da tutti i suoi avversari diretti, e alla fine rassegnarsi a rientrare mestamente in corsia box dopo soli quattro giri.

Strenua difesa

Il più brusco dei risvegli dal sogno iridato, che costringe la Rossa a guardarsi allo specchio con sincerità. Se finora Maranello si era nascosta dietro l'alibi della sfortuna, infatti, oggi non si può più: occorre prendersi fino in fondo le responsabilità degli errori di quegli ingegneri che, se nel corso della stagione sono riusciti a compiere un mezzo miracolo sul fronte delle prestazioni, non hanno fatto lo stesso per l'affidabilità. «È normale ricevere critiche, specialmente quando le cose vanno storte: fa parte dei nostri compiti – prosegue il ferrarista – Sento il bisogno di proteggere la Ferrari, abbiamo svolto un lavoro incredibile finora. Ovviamente è un peccato avere avuto questi problemi di affidabilità nelle ultime due gare, ma a volte succede. Fa male, siamo tutti delusi. Ma ora pensiamo a tornare a casa, riposarci un po' e poi tornare a spingere al massimo nelle ultime quattro gare e vedere cosa accadrà. Abbiamo le possibilità per far bene».

Addio al titolo

Se qualcosa di buono si può trovare da questo ennesimo, doloroso flop, è il fatto che ci riconsegna un Vettel ferito, deluso, ma pienamente riappropriato del suo ruolo di uomo squadra. Maturo, consapevole, ben diverso dal ragazzino nervoso e troppo falloso che avevamo visto in azione negli ultimi appuntamenti. E, proprio per questo, pronto a fare da scudo fino in fondo ai suoi ragazzi: «Non serve un genio in matematica per capire che adesso è dura – dichiara senza mezzi termini il quattro volte iridato – Abbiamo ancora una possibilità, ma certamente non dipende da noi quanto vorremmo. In generale il team è in forma e sta migliorando gara per gara. Penso che abbiamo ottenuto risultati superiori a quanto la gente si aspettasse da noi. Perciò ci sono anche dei lati positivi, anche se oggi non è la giornata giusta per vederli». Recuperare 59 punti di distacco da Lewis Hamilton in sole quattro gare è praticamente impossibile. Ma in questo momento non serve più pensarci. Prima della fine della stagione c'è un altro compito da portare a termine, ancora più importante: riscattare la dignità della Ferrari.