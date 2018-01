D'Alema: «Renzi vuole allearsi con Berlusconi»

ROMA - «Renzi vuole allearsi con Berlusconi, lei ha capito male». Ha risposto così ad una cronista Massimo D'Alema in occasione della presentazione alla sede della stampa estera a Roma dei candidati di Liberi e uguali nelle quattro circoscrizioni estere. Il leader di Leu ha poi ribadito che il suo partito è nato proprio per differenziarsi dal Partito democratico e quindi ha respinto al mittente ogni possibile alleanza con i Dem in Europa, come auspicato anche dal segretario del Pd Matteo Renzi, che ha lanciato la proposta di un fronte europeista per contrastare i populisti.