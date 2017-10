Berlusconi indagato per le stragi di mafia: l'audio (contestatissimo) del processo Trattativa

ROMA - «Puntualmente e come sempre da oltre 20 anni, a ridosso di una competizione elettorale a pochi mesi dalle elezioni nazionali e proprio nel giorno in cui il Presidente Berlusconi sarà in Sicilia, a mezzo stampa senza che in alcun modo siano stati previamente avvisati il diretto interessato o i suoi legali, è stata pubblicata, con grande risalto, la notizia di una nuova indagine nei suoi confronti. E, come di consueto, mai si potrà sapere chi ha propalato la notizia, ovviamente coperta da segreto, ai giornalisti». E' quanto scrive in una nota l'avvocato di Silvio Berlusconi Niccolò Ghedini.

«E questa sì che è un'indagine che non dovrebbe comportare particolari complessità per individuare il o i responsabili. Sarà interessante verificare se il ministro Orlando vorrà contribuire, mediante i mezzi ispettivi di cui dispone, a far luce sul grave episodio, anche tenuto conto che, a tenore delle stesse fonti giornalistiche il nome del Presidente Berlusconi nel registro degli indagati sarebbe stato addirittura segretato dalla Procura di Firenze», osserva Ghedini. «È comunque altrettanto evidente che l'ennesima indagine non potrà che concludersi con una rapida archiviazione - sottolinea l'avvocato dell'ex premier -, così come già avvenuto in passato, non essendovi alcun reale elemento di novità ed essendo la totale estraneità del Presidente Berlusconi più che conclamata e avvalorata dalle plurime precedenti archiviazioni nonché da altrettante plurime sentenze di merito e della Corte di Cassazione». «Del resto il solo ipotizzare che il Presidente Berlusconi possa in alcun modo essere coinvolto nelle vicende in oggetto è talmente assurdo che qualsiasi commento diviene superfluo», conclude Ghedini.