Renzi: «Pd sta con risparmaiatori, e a Meloni consiglio il treno»

ROMA - Matteo Renzi rivendica la mozione su Bankitalia, perché «un partito di sinistra deve stare con i risparmiatori» e non col «governatore». Il leader Pd lo ha detto parlando a 'Otto e mezzo', su La7. «Da sempre la politica discute, non togliendo le funzioni al presidente del Consiglio. Mi sono molto interrogato in queste ore: che cosa ho toccato?». «Io - aggiunge - sono sempre il solito, non è che sono nato rottamatore e sono diventato il difensore delle magagne del sistema. Un partito di sinistra come il Pd tra stare con il governatore e con i banchieri e stare con il ceto medio, ha il diritto di stare con il ceto medio. Il Pd deve stare con i risparmiatori».