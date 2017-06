Legge elettorale, il momento in cui scoppia il caos tabellone alla Camera: il voto segreto è palese

ROMA - È caos alla Camera sulla nuova legge elettorale. L'intoppo è arrivato già con i primi emendamenti, al momento del voto segreto è esploso il caso del tabellone luminoso. Intorno alle 11, i deputati dovevano esprimersi su una proposta di modifica presentata dalla deputata di Fi Michaela Biancofiore sulle autonomie. Nei voti segreti il tabellone mostra i votanti ma con una luce azzurra, identica per tutti, e non con la luce verde o rossa a seconda che si voti per il sì oppure per il no. Ma così non è andata, i voti sono stati resi palesi, mostrando le scelte dei singoli. "Dichiaro aperta la votazione" ha detto la presidente Laura Boldrini. "E' a voto segreto, lo avevo già detto. C'è stato un errore tecnico». Immediate le proteste dei deputati che si sono accorti di quello che la presidente Laura Boldrini ha definito un "errore tecnico", poi la votazione è stata fatta ripetere nel modo corretto. Ma la bagarre è scoppiata comunque. E Massimo Corsaro, ha chiesto di "individuare il responsabile" e "allontanarlo per sempre da quella funzione». Oppure, ha aggiunto, "saremo costretti a chiedere a lei, presidente Boldrini, di rassegnare le dimissioni".