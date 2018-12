Tajani: «I sovranisti in Europa saranno solo minoranza»

ROMA - «L'Europa vive un momento di transizione difficile, deve essere cambiata e non distrutta. E anche se i rumors sulla crescita dei partiti sovranisti corrispondono alla realtà, su 703 parlamentari i gruppi populisti potrebbero arrivare a 190-200 parlamentari, creando una minoranza che non è omogenea», ha detto il presidente del Parlamento europeo Antonio Tajani. «Ci sono delle differenze di opinioni tra l'Italia, l'Ungheria e l'Austria, si è visto sulla manovra italiana. Un'Internazionale sovranista non esiste», ha concluso.

I cittadini Ue siano «militanti del voto» - «L'Europarlamento sta lanciando in tutta Europa una campagna per sensibilizzare i cittadini europei al voto, perché vogliamo che tanti europei vadano alle urne a maggio. Per questo abbiamo chiesto ai cittadini di essere militanti del voto. Non è una scelta di partito ma istituzionale».

«Per fortuna anche in Italia il sentimento verso l'Europa sta cambiando, abbiamo registrato un più 17% di filo-europei per un totale di 65%», ha aggiunto. «E' importante che i cittadini partecipino alla scelta dei loro rappresentanti, perché nelle ultime elezioni troppo pochi hanno partecipato. E per spiegare ai cittadini europei cosa fa l'Europa per loro abbiamo dato vita a una serie di iniziative e un sito web che elenca regione per regione e città per città cosa è stato fatto e quali finanziamenti sono stati dati».