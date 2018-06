Fornero lancia già la sua stoccata contro il governo, e si dice preoccupata per la parità di genere

ROMA - Di Maio al posto di Elsa Fornero, ed è subito scontro aperto. Non l'ha preso affatto bene il neogoverno giallo-verde la prof. che ha rivoluzionato il mondo delle pensioni con la legge che porta il suo nome, e che ancora oggi è uno dei nodi cruciali dell'esecutivo che verrà. Proprio questa mattina, prima i salire al Colle, Luigi Di Maio ha annunciato che i primi provvedimenti riguarderanno proprio le pensioni: l'ormai famosa "quota cento" dovrebbe presto diventare realtà. "Questo è l'anno zero e si ricomincia daccapo" ha commentato Fornero al Festival dell'Economia di Trento. Le promesse elettoraili di Di Maio e Salvini, attacca l'ex ministro, sono "ingenue e fuorvianti». Modifichiamo quello che è modificabile, dice, "ma tornare indietro solo per issare una bandiera che si è fin troppo sventolata, anche impropriamente, in campagna elettorale è un rischio per il Paese".

Dove sono le risorse?

Abrogare del tutto la legge Fornero, per lei he firmò quella legge, è "impegnativo" e soprattutto con costi sociali ed economici "proibitivi». "Già sono molto elevati 15 miliardi per la sola quota 100 e il ripristino delle pensioni di anzianità per il primo anno che poi salgono a 20 miliardi». E lancia un appello ai cittadini: "A loro dico: siete veramente convinti che vogliamo ripristinare le pensioni di anzianità con questo stanziamento di risorse? Siete convinti che non ci sono altri settori che abbiamo bisogno d quelle risorse? Non basta amare il popolo per trovare le risorse. Bisogna amare il popolo ma bisogna anche rispettare i vincoli di bilancio".

Reddito di cittadinanza

Poi c'è il capitolo reddto di di cittadinanza, rispetto a cui Fornero non vede grandi differenze rispetto al già esistente reddito di inclusione varato dal governo Pd. Solo questione di nomi, insomma: "Quello che viene proposto è una forma di reddito di inclusione, ma siccome quello che è stato fatto prima deve essere sempre e comunque svilito allora lo chiamano reddito di cittadinanza".

Parità di genere a rischio

Infine, una stoccata al governo sull'uguaglianza di genere, che a suo dire latita parecchio: manca, continua Fornero, il ministro per la "parità di genere", presente invece nei precedenti esecutivi. "Non è un buon segnale. La parità è una questione molto molto seria e quindi credo che non avere un ministero o una delega specifica non sia un bene" visto che "nel contratto di Governo l'immagine della donna è abbastanza deprimente".