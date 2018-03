Calenda si iscrive al Pd dopo lo sfacelo. E Gentiloni ringrazia

ROMA - «Non bisogna fare un altro partito ma lavorare per risollevare quello che c'è. Domani mi vado ad iscrivere al Pd». Dopo lo sfacelo elettorale del 4 marzo e il discorso pieno di scintille per i suoi compagni di partito di Matteo Renzi, il ministro dello Sviluppo Economico Carlo Calenda esprime con un tweet la sua intenzione di entrare nel Partito Democratico per «ricostruirlo» dalle sue stesse macerie. A stretto giro il plauso per la scelta del premier Paolo Gentiloni che, sempre via twitter, lo ha ringraziato: «grazie Carlo».

L'analisi della sconfitta

«Abbiamo dato la sensazione di essere un partito delle elite (te lo dice uno che se ne intende). È successo in tutto l'Occidente ai progressisti. Ma è anche effetto del nostro modo di comunicare ottimistico/semplicistico. Tornare a capire le paure non tentare di esorcizzarle», prosegue su Twitter il ministro dello Sviluppo economico. «Semplicistiche - ha poi spiegato Calenda, rispondendo ai follower - non sono state proposte o azione Governo ma visione presente/futuro. Multiculturalismo, globalizzazione, innovazione spaventano i cittadini. Se il messaggio è 'l'unica cosa di cui aver paura è la paura' si perde il contatto e si spinge verso fuga dalla realtà-m5S». «Il punto - ha aggiunto - non è essere o non essere elite, il punto è proteggere e rappresentare chi non lo è».

(ANSA / Twitter)

Dal partito lo festeggiano

L'iniziativa di Calenda è stata salutata positivamente da diversi neo-compagni di partito. Innanzitutto Maurizio Martina, vicesegretario Pd, che ieri aveva espresso qualche perplessità sul discorso di «dimissioni non immediate» di Matteo Renzi. «La scelta giusta. Grazie Carlo Calenda». «Preparo il comitato d'accoglienza! Che bella notizia Carlo Calenda! Si riparte alla grande», aggiunge sempre su twitter Matteo Richetti, portavoce della segreteria del Partito democratico. Contenta anche Anna Finocchiaro: «E' molto bello ed importante che in un momento difficile ci sia chi vuole dare il proprio contributo al Pd, al suo pluralismo e al suo rafforzamento. Benvenuto a @CarloCalenda».