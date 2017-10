Bankitalia, Gentiloni: Rapporti col Pd? Ottimi. E Renzi gongola: lo retwitto

ROMA - «I rapporti tra il governo e il Pd, di cui mi onoro di far parte, sono fondamentali e ottimi in generale. Dopodiché noi decidiamo avendo quell’obiettivo lì», ovvero l’autonomia della Banca d’Italia: quella sui vertici «non è decisione di buona creanza, è una decisione rilevante». Lo ha detto il premier Paolo Gentiloni, chiamato da un’ulteriore domanda a tornare sulla questione Bankitalia, stavolta su quanto peseranno le critiche a Ignazio Visco arrivate sia da Pd che da Fi. Gentiloni ha sottolineato che la decisione sui vertici è però non una questione «di buona creanza» ma «rilevante» per il Paese: «Primo perché l’autonomia dell’Istituto è un valore in sé, per i mercati: sono cose consolidate. E in modo particolare – ha aggiunto – perché noi abbiamo, spero e credo alle spalle, delle difficoltà nel nostro sistema bancario in Italia».

«Fieri di noi"

"Molte volte" queste difficoltà hanno avuto "come teatro più Bruxelles che non Roma", almeno per alcune banche. Da queste difficoltà "siamo fuori e credo che una delle cose di cui il governo e la maggioranza possono essere più fieri, sia per le cose del governo Renzi che per il mio, è che abbiamo gestito e risolto piccole e grandi difficoltà in alcune nostre piccole, medie e grandi banche». Per il Paese essere riusciti in questa operazione è molto importante, prosegue il premier, perchè c’è di mezzo il risparmio delle famiglie, il credito alle imprese, il lavoro: non stiamo parlando dell’assolvere questo o quel malfattore, ma tutelare un pilastro della nostra economia».

Renzi: Retwitto Gentiloni

Anche il segretario del Pd, Matteo Renzi, a bordo del treno Dem, ha detto: «La questione è ormai chiarita, tutti hanno detto la loro opinione. Quello che ha detto il presidente del Consiglio, che i rapporti con il Pd sono ottimi, lo sottoscrivo. Retwitto Gentiloni». «n questi giorni – ha proseguito Renzi – si è affrontata la questione Bankitalia solo dal punto di vista del metodo e non si è affrontato il merito, "sul merito non parla nessuno». «Nel merito – ha concluso – nessuno di noi mette in discussione autonomia e indipendenza della banca e lasciamo la decisione sul governatore all’esecutivo, ma continuiamo a dire che siamo dalla parte dei risparmiatori».