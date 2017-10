Bankitalia, la carica dei 46 economisti contro la mozione Pd

ROMA - E’ «pericoloso» politicizzare la nomina del governatore della Banca d’Italia come è «infondata» l’opinione di chi cerca di attribuire alla Banca centrale la responsabilità della mala gestione di alcune banche. E’ quanto si legge in un appello firmato da 46 economisti e pubblicato su Il Sole 24 Ore in cui sostanzialmente si chiede alla politica di fare un passo indietro e si giudica la mozione del Pd un «pericoloso, ingiustificato e inutile danno alla reputazione internazionale della Banca d’Italia e dell’intero Paese». «I sottoscritti – si legge nell’appello – chiedono al Presidente della Repubblica e al Presidente del consiglio dei ministri di non assecondare l’irrituale mozione di alcuni gruppi parlamentari orientata a «aprire una nuova fase» in Banca d’Italia che a loro dire si realizzerebbe negando la conferma del Governatore Visco» e «ritengono che siffatte irrituali richieste siano lesive dei poteri di proposta e di nomina che la legge riserva all’autonomia del Presidente Consiglio e del Presidente della Repubblica».

"Pericoloso tentativo di politicizzare le nomine"

Gli economisti «valutano pericoloso il tentativo di politicizzare le nomine ai vertici di una istituzione la cui indipendenza tecnica e operativa, garantita anche dall’appartenenza al Sistema delle banche centrali europee, è indispensabile all’esercizio della vigilanza sul sistema bancario italiano e alla partecipazione della Banca d’Italia alle decisioni di politica monetaria della Banca Centrale Europea» e «ritengono che la mozione approvata dalla Camera produca un pericoloso, ingiustificato e inutile danno alla reputazione internazionale della Banca d’Italia e dell’intero paese».

"Bankitalia non ha responsabilità"

I 46 economisti infine «reputano quantomeno infondata, sul piano fattuale e di teoria economica, l’opinione di chi cerca di attribuire ogni responsabilità alla Banca d’Italia per la mala gestione e il fallimento di alcuni istituti di credito».