Legge elettorale, sì della Camera al Rosatellum bis (con scrutinio segreto): ecco come voteremo

ROMA - Tre fiducie strappate nelle ultime 48 ore, con la neutralizzazione totale del dibattito parlamentare: così, con 375 sì e 215 no, la legge elettorale sostenuta da Pd, Forza Italia, Lega e Ap è passata in Aula a Montecitorio, con tanto di voto a scrutinio segreto fortemente voluto da Mdp, che, godendo di almeno 30 deputati a favore, ha ottenuto ciò che voleva. Scongiurato lo spauracchio dei franchi tiratori, che avrebbero potuto affossare la norma se avessero raggiunto almeno quota 120, cosa che però non è avvenuta: alla fine dei giochi solo 70 deputati hanno espresso un voto diverso dal proprio gruppo parlamentare. Una giornata intensa, dentro e fuori il palazzo, segnata dalle manifestazioni di piazza del M5s e di Mdp e dal no secco di Giorgia Meloni in Aula. Momenti di tensione al momento della cosiddetta norma «salva-Verdini», che consente a chi è residente in Italia di potersi candidare anche nelle circoscrizioni estere. «È la ciliegina sulla torta di una montagna di letame democratico fatto da questi quattro miserabili» ha chiosato il pentastellato Danilo Toninelli. Una «legge infame e scandalosa» tuonano i grillini.

Dalla "salva-Verdini" alla "salva-Bueno"

Mentre fuori c'erano tutti (o quasi, visto che mancava proprio lui, il grande capo Beppe Grillo, pare per «motivazioni personali»), persino Raggi, dentro si legittimano emendamenti davvero bizzarri, come il «salva Bueno», che cancella la norma che prevedeva l'ineleggibilità di chi ha ricoperto all'estero la carica di consigliere comunale nei dieci anni precedenti al voto. Con il voto di oggi dell'Aula si abbassa questa soglia da dieci a cinque anni per chi si candida nella circoscrizione estero: esattamente quanto accaduto alla deputata Renata Bueno, eletta in Brasile, che ha ricoperto una carica elettiva proprio in quel paese.

Cosa succederà al Senato

Ora la legge elettorale passa all’esame del Senato, dove il timore dei voti segreti è decisamente meno sentito e il Governo potrebbe anche decidere di non porre la questione di fiducia. Governo e maggioranza si sono dati tre settimane per riuscire ad approvare la riforma. A Palazzo Madama si punta a un iter rapidissimo in commissione Affari costituzionali con appena tre giorni di lavoro che potrebbero essere calendarizzati già per la seconda metà di ottobre, in modo da approdare in Aula subito dopo il 20. Se tutto procederà senza intoppi, e senza ripensamenti, il Senato potrebbe essere in grado di approvare la nuova legge elettorale anche prima delle elezioni siciliane, che si terranno il primo weekend di novembre. Un obiettivo particolarmente ambito da chi mira a mettere al riparo il Rosatellum da eventuali ripercussioni dovute all'esito del voto regionale. Poco convinto l'ex capo dello Stato Giorgio Napolitano, che ha attaccato le limitazioni che così subiscono i parlamentari. Al Senato ci sarà un unico voto finale e non a scrutinio segreto, dunque è molto probabile che la strada sia tutt'altro che in salita.

Come funziona il Rosatellum

Il Rosatellum appena licenziato alla Camera prevede poco più di un terzo dei deputati (231) eletti in collegi uninominali maggioritari, in cui i partiti si coalizzano, e gli altri in modo proporzionale in listini bloccati di due-quattro nomi. Nell'impianto depositato da Emanuele Fiano in commissione Affari costituzionali della Camera, e contestualmente in Senato da cinque senatori, la legge prevede: