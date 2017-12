Aumento di capitale per BorsadelCredito.it: raccolti 1,6 milioni di euro

MILANO – A pochi mesi dall’ultimo finanziamento del maggio 2017 e vista la rapida crescita del business della società, è stato completato un nuovo aumento di capitale da 1,6 milioni di euro per BorsadelCredito.it. A sottoscriverlo una cordata di investitori guidati da P101 Ventures, società di venture capital specializzata in investimenti in società digital e technology driven. Tra gli investitori anche il gruppo di gestione del risparmio Azimut, attraverso la sua controllata Azimut Enterprises Holding, GC Holding, gruppo che controlla Italmondo S.p.A., e Banca Popolare di Fondi, realtà attiva nel Centro Italia. Nel dicembre 2015 la Società aveva ricevuto un primo finanziamento di 1 milione di euro da P101 Ventures e a maggio 2017 un nuovo aumento di capitale di 1,6 milioni, in cui oltre a P101 avevano partecipato anche Azimut e GC Holding.

Con questo nuovo round di investimento l'azienda prevede il proseguimento dei progetti di sviluppo attraverso il consolidamento dei programmi di crescita incluso Colombo, il primo fondo di credito in Italia a supporto delle PMI e della microimpresa, lanciato a ottobre 2017, che vuole diventare il più importante strumento di direct lending su piattaforma in Italia, seguendo quello che è il trend di mercato italiano e internazionale sull’economia reale. In tale ottica le direttrici di sviluppo consentiranno ulteriori investimenti in tecnologia, risorse umane e incremento delle reti di partnership, oltre alla distribuzione sia dei prodotti di credito che di risparmio.

BorsadelCredito.it è il primo operatore italiano di peer to peer lending per le PMI. Specializzata nel credito alle micro e piccole imprese, la piattaforma vanta oggi oltre 18,5 milioni di euro finanziati, in forte crescita mese su mese, oltre 360 prestiti erogati e più di 2000 prestatori attivi, che investendo nello strumento messo a disposizione dalla piattaforma hanno ricevuto un rendimento medio superiore al 5% dall’avvio dell’attività. La start-up fintech è nata nell’ottobre 2013 come piattaforma digitale di brokeraggio per il credito alle aziende, aprendo nel settembre 2015 il canale del P2P lending, in qualità di Istituto di pagamento autorizzato da Banca d’Italia.

«L’apertura del canale istituzionale è un punto di svolta importante per il nostro progetto - ha detto Ivan Pellegrini, fondatore di BorsadelCredito.it -. Il sostegno dei nostri soci attuali e l’ingresso di nuove risorse confermano tale indirizzo e ci traghettano verso una fase molto intensa per lo sviluppo su scala nazionale del nostro marketplace. L’ascesa dei PIR e l’attenzione sul mercato della finanza alternativa sono segnali importanti rispetto alla definitiva consacrazione della finanza rivolta all’economia reale che rappresenterà il futuro per il mondo del credito alle Imprese».

Il mercato del prestito P2P nel nostro Paese sta crescendo a ritmi vertiginosi: secondo le stime dei consulenti di P2P Lending Italia, ha erogato prestiti per un totale di 200,4 milioni di euro, con una crescita trimestre su trimestre del 24% e anno su anno del +222%. Solo nel terzo trimestre 2017, i nuovi prestiti sono ammontati a 40 milioni, il 136% in più anno su anno.