Ucraina - Russia, le news di oggi. Polonia: «Proporremo missione di pace NATO». Oggi Putin parlerà alla nazione

Putin a Scholz: «Da Kiev proposte assurde per bloccare i negoziati». Mosca: «Si combatte in centro a Mariupol». Missili su Kramatorsk, 2 morti. Dal Mar Nero 6 missili verso l'aeroporto di Leopoli. Bombardamenti nella provincia di Lugansk. Vasto incendio al mercato di Kharkiv. Oggi la telefonata tra il presidente degli Stati Uniti Joe Biden e il suo omologo cinese Xi Jinping al quale dirà che Pechino dovrà affrontare «costi» se salverà Putin dalle sanzioni occidentali per punire l'invasione dell'Ucraina da parte di Mosca. Sarà «un'opportunità per il presidente Biden di valutare la posizione del presidente Xi».

Più di 320.000 persone sono tornate in patria per aiutare l'Ucraina a combattere da quando la Russia ha iniziato l'invasione del Paese. La stima, riferisce la Cnn, è del Servizio di guardia di frontiera dell'Ucraina. La Russia ha ritirato la richiesta di voto all'Onu sulla sua contestata risoluzione anti Kiev per la crisi umanitaria in Ucraina, in cui non si menziona l'aggressione di Mosca.

12:38 - Cardinale Parolin: «Da Russia erano arrivate rassicurazioni»

«Temevo che la situazione potesse peggiorare, ma non mi aspettavo che raggiungesse le proporzioni attuali»: così il cardinale Pietro Parolin, Segretario di Stato vaticano, ammette la propria «sorpresa» dinanzi al deflagrare della guerra in Ucraina, e sottolinea, in una intervista al settimanale cattolico spagnolo Vida Nueva, che all'inizio sperava che i russi «rispettassero le promesse, ripetute più volte, anche dai più alti livelli, che non avrebbero invaso l'Ucraina».

12:37 - Cardinale Parolin: «Adesione NATO o UE? No a fini offensivi»

«Qualsiasi forma di collaborazione o coordinamento tra i diversi Stati, anche in campo militare, non dovrebbe lasciare spazio a fini offensivi o di opposizione a terzi». Così il cardinale Pietro Parolin, Segretario di Stato vaticano, in merito alla prospettiva di un allargamento ad est della Nato e dell'Unione europea, e della connessa «minaccia» percepita dalla Russia. Bisogna evitare, afferma Parolin, di «generare nuovi sospetti su possibili minacce».

12:36 - Berlino: Scholz ha chiesto a Putin progressi in colloqui

Il cancelliere tedesco Olaf Scholz ha sollecitato il presidente russo Vladimir Putin a fare progressi nei negoziati di pace con l'Ucraina nel corso del colloquio telefonico avuto oggi e durato circa un'ora. Lo ha detto il suo portavoce, citato dai media tedeschi. Scholz è quindi tornato a chiedere un immediato cessate il fuoco, sottolineando la necessità di migliorare le condizioni umanitarie nel paese, ha aggiunto il portavoce.

12:35 - Russia: S&P taglia ancora rating a CC, rischio default selettivo

S&P ha tagliato ulteriormente i rating sovrani, in valuta estera e locale, della Russia a «CC» dal precedente «CCC-», a causa dell'"elevata vulnerabilità al mancato pagamento» delle obbligazioni in scadenza. Entrambi i rating sono sotto osservazioni con implicazioni negative, spiega l'agenzia.

12:33 - Parolin: «Giunto a Putin quanto detto da Papa all'ambasciata»

«La visita del Santo Padre all'Ambasciata Russa è stata un gesto forte e molto significativo. Il Papa ha voluto mostrare personalmente, attraverso questa iniziativa senza precedenti, la sua profonda preoccupazione per quanto sta accadendo in Ucraina. Siamo certi che quanto ha detto all'eccellentissimo ambasciatore è stato subito riferito al presidente Putin, nella speranza che l'appello del Papa alla fine del conflitto armato e al dialogo non cada nel vuoto, ma possa produrre risultati concreti a favore del ristabilimento della pace». Lo afferma il cardinale Pietro Parolin, Segretario di Stato vaticano, in una intervista al settimanale cattolico spagnolo Vida Nueva. «Posso assicurare che il Santo Padre è alla continua ricerca di modi per superare l'attuale drammatica situazione».

12:32 - Zelensky: «In pochi mesi parere Commissione su adesione UE»

«Il parere della Commissione europea sulla richiesta di adesione dell'Ucraina all'Unione europea sarà preparato nell'arco di pochi mesi». Lo ha scritto su Twitter il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, riferendo del colloquio avuto oggi con la presidente della Commissione, Ursula von der Leyen. «Il governo ucraino e la Commissione sono pronti per raggiungere insieme il nostro obiettivo strategico», ha aggiunto Zelensky.

12:24 - Polonia: «Proporremo alla NATO missione di pace in Ucraina»

Il governo polacco si prepara a presentare l'idea di una missione di mantenimento della pace in Ucraina al vertice della Nato e al Consiglio europeo. Lo ha affermato il portavoce del governo polacco Piotr Mueller, citato dall'agenzia Pap e ripreso da Unian. Mueller ha osservato che questa non è una missione che dovrebbe entrare in conflitto diretto con Mosca: «Deve essere installato in luoghi che non sono attualmente occupati dalla Russia per inviare un chiaro segnale che non siamo d'accordo con i crimini di guerra», ha detto Mueller.

12:20 - NATO, il Consiglio Atlantico prolunga di un anno l'incarico a Stoltenberg

Il Consiglio Atlantico ha deciso il rinnovo di 12 mesi dell'incarico al suo segretario generale, Jens Stoltenberg, fino al settembre 2023. Sarà formalizzato al Vertice della settimana prossima. E' stato deciso stamane.

11:35 - Pechino: «USA hanno coscienza sporca, gettano fango per trarre vantaggi»

La Cina accusa in termini durissimi gli Stati Uniti di avere «la coscienza sporca» sulla guerra in Ucraina. Lo ha dichiarato il portavoce del ministero degli Esteri cinese, Zhao Lijian, a poche ore dal colloquio telefonico tra il presidente cinese, Xi Jinping, e il presidente Usa, Joe Biden: «Perché gli Stati Uniti non riflettono sulla loro ipocrisia di guardare le fiamme dall'altra parte dopo averle accese in Ucraina? L'ultima cosa che gli Stati Uniti dovrebbero fare è gettare fango sulla Cina, che non è parte del conflitto: tali azioni spregevoli degli Usa hanno esposto la loro coscienza sporca per avere agito come ladri e la loro vera intenzione di trarre vantaggio dalla crisi ucraina».

11:56 - Circa 35.000 civili evacuati da Mariupol in due giorni

Circa 35.000 civili hanno lasciato negli ultimi due giorni la città di Mariupol, nel sud-est dell'Ucraina, con i propri veicoli e a piedi. Lo ha detto oggi il capo dell'amministrazione militare regionale, Pavlo Kyrylenko, citato dall'agenzia Interfax. Da parte sua, la vice premier ucraina, Iryna Vereshchuk, ha riferito di nove corridoi umanitari concordati per oggi, tra cui quello per Mariupol.

11:48 - Pechino: «Cina mantiene posizione indipendente su crisi»

Pechino aderisce a una posizione indipendente sulla crisi ucraina. Lo ha affermato oggi il portavoce del ministero degli Esteri cinese Zhao Lijian, commentando gli avvertimenti di Washington in caso di sostegno della Cina alla Russia. «Riguardo alla questione ucraina, la Cina ha sempre formulato giudizi indipendenti basati sul merito del caso in modo obiettivo ed equo», ha dichiarato Zhao ai giornalisti.

11:04 - Colloquio di Kuleba con Borrell su nuove sanzioni a Mosca

Il ministro degli Esteri ucraino, Dmytro Kuleba, ha discusso oggi con il capo della diplomazia europea, Josep Borrell, «della preparazione del quinto pacchetto di sanzioni dell'Ue alla Russia». Lo ha riferito Kuleba su Twitter. «La pressione continuerà a crescere finché sarà necessario per fermare la barbarie russa. Abbiamo anche discusso di protezione e aiuto per gli ucraini fuggiti dalle bombe russe nell'Ue», ha aggiunto Kuleba.

11:00 - Cremlino: «Da Biden offese personali a Putin»

Le dichiarazioni di Joe Biden su Vladimir Putin «diventano offese personali» nei confronti del presidente russo, ha detto il suo portavoce Dmitry Peskov, che tuttavia ha escluso una reazione particolarmente dura del Cremlino, data «l'irritabilità del signor Biden, l'evidente stanchezza, la tendenza a dimenticare le cose. Sentiamo davvero dichiarazioni che in realtà sono già insulti personali contro il presidente Putin. Queste dichiarazioni arrivano in pratica quotidianamente dal presidente degli Stati Uniti d'America, il signor Biden», ha affermato Peskov.

10:58 - Ucraina: superati i due milioni di rifugiati ucraini in Polonia

Il numero di persone in arrivo dall'Ucraina alla Polonia per sfuggire all'invasione russa ha superato i due milioni alle 9 di oggi. Lo hanno reso noto le guardie di frontiera polacche. !Oggi, 18 marzo, alle 9, il numero di rifugiati dall'Ucraina ha superato i due milioni. Sono per lo più donne con bambini. I funzionari delle guardie di frontiera sono i primi polacchi ad aiutarli dopo aver attraversato il confine», si legge su una breve dichiarazione sul loro account Twitter.

10:57 - Cremlino: Putin avrà oggi un colloquio con Macron

Il presidente russo Vladimir Putin avrà oggi un colloquio telefonico con l'omologo francese, Emmanuel Macron. Lo ha reso noto il Cremlino, dopo aver riferito della conversazione telefonica avuta da Putin con il cancelliere tedesco, Olaf Scholz.

10:43 - Lavrov: «Col tempo relazioni con Kiev torneranno normali»

Il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov si è detto sicuro che col tempo «trionferà la vicinanza storica dei due popoli fraterni» tra Russia e Ucraina e che quindi ci sarà una normalizzazione dei rapporti con Kiev. «Spero che quando questa situazione anomala finirà, tutto tornerà gradualmente al corso precedente. Sarà graduale. Dobbiamo ringrazione gli sforzi dei nostri colleghi occidentali se ciò non potrà avvenire rapidamente. Hanno cercato di rendere l'Ucraina l'anti-Russia utilizzando vari strumenti», ha detto Lavrov in una intervista a RT. «Sono sicuro che trionferà la vicinanza storica dei due popoli fraterni», ha aggiunto il ministro.

10:42 - Cremlino: «duro» colloquio tra Putin e Scholz

Il presidente russo Vladimir Putin ha avuto oggi un colloquio «duro e professionale» con il cancelliere tedesco Olaf Scholz, nel corso del quale ha spiegato che «Kiev sta cercando di allungare i tempi dei negoziati, avanzando proposte sempre più irrealistiche». Lo riporta il Cremlino, citato dalle agenzie russe. Putin ha discusso con Scholz «la situazione in Ucraina», affermando che «le forze armate russe stanno facendo tutto il possibile per salvare la vita dei civili, anche organizzando corridoi sicuri per consentire alla popolazione di lasciare le città nella zona di combattimento».

Secondo quanto riferito dal Cremlino in un comunicato, «il presidente russo ha richiamato l'attenzione sugli attacchi missilistici da parte delle forze di sicurezza ucraine nelle aree residenziali di Donetsk e Makiivka, che hanno provocato pesanti perdite», sottolineando che «questi crimini di guerra sono stati ignorati in Occidente». Riguardo ai negoziati in corso con Kiev, Putin ha affermato che la parte ucraina sta «cercando di allungare i tempi dei negoziati, avanzando proposte sempre più irrealistiche», ma che «la parte russa è pronta a continuare nella ricerca di soluzioni».

10:40 - Lavrov: «Zelensky spera che Congresso spinga Biden a più duro scontro»

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky conta che il Congresso americano spinga il presidente degli Stati Uniti Joe Biden a un ulteriore livello di scontro con la Russia, ha detto il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov in una intervista al canale RT. «Zelensky comprende anche che ci sono politici meno responsabili che alimentano la lobby ucraina, guidati da sentimenti russofobici, e di questi politici ne vediamo al Congresso. (..) Zelensky sembra contare su di loro per spingere il presidente verso un approccio più conflittuale», ha dichiarato Lavrov.

10:22 - Lavrov: «Ci sono anche Paesi che non vogliono obbedire allo Zio Sam»

«Gli americani vogliono un mondo unipolare», ma ci sono «attori» come «Cina, India, Brasile, Argentina, Messico, che non vogliano trovarsi nella posizione in cui c'è lo zio Sam che ordina e loro devono solo obbedire». Lo ha detto il ministro degli Esteri, Sergey Lavrov, in un'intervista rilasciata alla tv russa.

«E' in corso una valutazione di quello che sta accadendo e i segnali indicano che quello che vogliono gli americani è un mondo unipolare e che non sarà quindi un villaggio globale, ma sarà piuttosto un villaggio americano - ha detto Lavrov - loro stanno cercando di mobilitarsi, sulla base dei loro interessi, e stanno cercando di mobilitare il mondo occidentale. Questo ci fa capire quanto siano indipendenti i membri della Nato e dell'Unione europea e il ruolo che l'Ue potrebbe avere nella futura configurazione del sistema mondiale».

In questo scenario, secondo Lavrov, «ci sono degli attori che non accetteranno mai il villaggio globale così come lo vuole l'America: Cina, India, Brasile, Argentina, Messico, sono sicuro che questi paesi non vogliano trovarsi nelle posizione in cui c'è lo zio Sam che ordina e loro che devono solo obbedire». La Russia è «aperta a una cooperazione basata sul rispetto reciproco e sulla ricerca di un equilibrio degli interessi reciproci» e «i paesi a Est della Russia sono più disposti a operare su questa base». Il ministro ha quindi rimarcato: «Noi non abbiamo mai chiuso la porta all'Occidente, l'hanno chiusa loro».

10:20 - Lavrov: qualsiasi carico di armi per Ucraina «obiettivo legittimo»

Qualsiasi carico che contenga armi destinate all'Ucraina sarà considerato dalla Russia «un obiettivo legittimo», ha ammonito il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov in una intervista al canale RT. Lavrov ha detto anche che «il trasferimento di S-300 sovietici da altri paesi all'Ucraina è impossibile, illegale, Mosca non lo consentirà». Evidente il riferimento alla disponibilità segnalata dalla Slovacchia a cedere all'Ucraina dei missili S-300 di fabbricazione sovietica.

10:04 - Lavrov: «Sopravviveremo alle sanzioni»

«Sopravviveremo alle sanzioni» imposte dall'Occidente alla Russia per l'intervento armato in Ucraina, e «presto saranno annunciate le misure allo studio del presidente e del governo» per fronteggiare la situazione. Lo ha detto il ministro degli Esteri russo, Sergey Lavrov, che in un'intervista rilasciata alla tv russa ha ricordato che «sono stati più di 5.000 gli atti contro singoli, un numero senza precedenti».

Le sanzioni «ci hanno reso più forti», ha sottolineato Lavrov, ricordando che «dopo il 2014 abbiamo imparato a contare su noi stessi, anche se la situazione attuale è molto diversa da quella del 2014. Non potremo più contare sull'Occidente, sappiamo che dobbiamo avere degli alleati che vogliono stare dalla nostra parte. Questa è la conclusione a cui siamo giunti dopo gli eventi attuali», ha rimarcato Lavrov.

09:42 - Arcivescovo Mosca: «Consacrazione a Maria segno di pace»

Venerdì 25 marzo, durante la celebrazione della Penitenza che presiederà alle 17 nella Basilica di San Pietro, Papa Francesco consacrerà al Cuore immacolato di Maria la Russia e l'Ucraina. L'arcivescovo dell'arcidiocesi della Madre di Dio a Mosca, monsignor Paolo Pezzi, sottolinea che questo atto di consacrazione è un invito ad accendere la fiammella della speranza in un momento buio.

«Il significato di questa consacrazione è proprio quello di convertire i nostri cuori a Cristo, di tornare a dare il posto a Cristo nella nostra vita», afferma Pezzi a Vatican News. «Cristo è il Principe della pace, Colui che - come dice San Paolo - ha riunito i popoli divisi, li ha riuniti in sé. E sappiamo che il Cuore immacolato di Maria è esattamente il modo attraverso cui la Madonna partecipa a queste sofferenze di Cristo che continuano a vivere laddove non c'è pace, laddove non c'è amicizia tra gli uomini. In Russia la consacrazione al Cuore di Maria è molto sentita tra i cattolici. Io stesso, alcuni anni fa, in occasione di un anno mariano, rinnovai la consacrazione al Cuore immacolato di Maria della nostra diocesi».

09:40 - Russia, Dvorkovich costretto a dimettersi da Skolkovo

L'economista ed ex vicepremier russo, presidente della Federazione internazionale di scacchi (FIDE) Arkady Dvorkovich ha deciso di lasciare la carica di presidente della Fondazione Skolkovo. In precedenza, Dvorkovich, ai media occidentali - in un'intervista all'edizione americana di Mother Jones - ha espresso un'opinione sulla guerra in Ucraina non in linea con i vertici russi. Successivamente, il segretario del Consiglio generale di Russia Unita, Andrey Turchak, ha affermato che il partito è favorevole al «licenziamento immediato» di Dvorkovich da Skolkovo.

09:40 - Oggi 8 anni dall'annessione della Crimea

Oggi in tutta la Russia si terranno eventi e manifestazioni per l'anniversario dell'annessione della Crimea. Per l'occasione il CEO di Roskosmos, Dmitry Rogozin, ha pubblicato sul suo canale Telegram un'immagine satellitare della Crimea, con una sovrapposizione con il capolavoro di Michelangelo «Creazione di Adamo»: una visione inquietante a fronte del sanguinoso conflitto in corso in Ucraina.

Alla fine di febbraio 2014, in seguito all'estromissione del presidente ucraino Viktor Yanukovich, considerato filorusso, le truppe russe sono state dispiegate in Crimea, occupando gli edifici governativi. La Repubblica di Crimea, secondo Mosca, ha dichiarato la sua indipendenza dall'Ucraina a seguito di un controverso referendum il 16 marzo sulla questione della riunificazione con la Russia.

La Russia ha annesso formalmente la Crimea il 18 marzo, incorporando la Repubblica di Crimea e la città federale di Sebastopoli come 84° e 85° soggetto federale della Russia. Nonostante la sua annessione, la Crimea è considerata dalla maggior parte dei paesi del mondo in una risoluzione delle Nazioni Unite del marzo 2014 come parte dell'Ucraina.

09:24 - Russia rinuncia a voto ONU su risoluzione umanitaria

La Russia non metterà più ai voti del Consiglio di sicurezza dell'Onu oggi un progetto di risoluzione che chiede l'accesso agli aiuti e la protezione civile in Ucraina. Lo ha affermato nella notte l'ambasciatore russo presso le Nazioni Unite Vassily Nebenzia. «Abbiamo deciso, in questa fase, di non chiedere un voto sulla nostra bozza di risoluzione, ma non la ritiriamo», ha detto Nebenzia ai 15 membri del Consiglio, accusando i Paesi occidentali di esercitare «pressioni senza precedenti» su altri membri per non supportare la misura.

08:53 - Ucraina: Russia ha lanciato 6 missili verso Leopoli

La Russia ha lanciato sei missili verso la città occidentale di Leopoli questa mattina. Lo affermano le forze armate ucraine in un comunicato pubblicato su Facebook aggiungendo che molto probabilmente erano missili da crociera lanciati da aerei da guerra sul Mar Nero. Due dei missili sono stati intercettati dai sistemi di difesa aerea, si legge sempre nella dichiarazione. Secondo il sindaco di Leopoli i missili hanno colpito un impianto di riparazione di aerei vicino all'aeroporto. I lavori nello stabilimento si erano fermati prima che i missili colpissero e non ci sono state segnalazioni di vittime in questa fase, ha spiegato.

07:55 - Russia crea la no-fly zone sul Donbass

La Russia ha creato una no-fly zone sulle Repubbliche popolari di Donetsk e Luhansk, nel sud-est dell'Ucraina. Lo ha detto il rappresentante della Repubblica popolare di Donetsk, Eduard Basurin, citato dall'agenzia Interfax. «Dal punto di vista militare, nel caso di seri sistemi di difesa aerea, non devono essere passati a noi, basta che la Russia controlli il cielo, creando, come si suol dire, un ombrello o una cupola di una no-fly zone sulle nostre repubbliche», ha detto Basurin, ospite dell'emittente Rossiya-24. Quindi rispondendo a domanda diretta se sia stata creata una no-fly zone sul Donbass, Basurin ha risposto: «Sì, penso di sì».

07:13 - Australia estende sanzioni a più banche e miliardari russi

L'Australia ha ampliato le sue sanzioni contro la Russia per includere altre 11 banche ed enti governativi, oltre ai miliardari Oleg Deripaska e Viktor Vekselberg. Lo riporta il Wall Street Journal nel suo sito. Il ministro degli Esteri australiano Marise Payne ha affermato che la maggior parte delle attività bancarie russe sono ora coperte da sanzioni, così come tutte le entità che gestiscono il debito sovrano russo.

01:02 - Asb: 192 miliardi di euro dei russi nelle banche svizzere

I russi avrebbero depositato nelle banche svizzere tra i 140 e i 192 miliardi di euro. Lo ha rivelato l'Associazione svizzera dei banchieri, citata da media francesi. Alla fine del mese scorso, la Confederazione svizzera ha compiuto un passo storico, adottando le sanzioni contro la Russia decise dell'Unione europea, in risposta all'invasione dell'Ucraina.

00:24 - Oggi colloquio Biden-Xi Jinping

Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, avrà oggi un colloquio con il suo omologo cinese, Xi Jinping, per parlare anche della guerra russo-ucraina. L'ha reso noto la Casa Bianca. Il colloquio è «parte degli sforzi in corso per mantenere aperte le linee id comunicazione tra gli Stati uniti e la Repubblica popolare cinese», si legge nella nota della presidenza americana. «I due leader discuteranno di come gestire i rapporti tra i nostri due Paesi e della guerra russa contro l'Ucraina, oltre che di altre questioni di reciproca preoccupazione», conclude la nota.