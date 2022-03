Ucraina - Russia, le news di oggi. Bombardamenti a Kiev. Telefonata tra Macron-Scholz-Putin

Proseguono gli attacchi russi sulle città dell'Ucraina. Da due giorni la minaccia si è sposata anche a Ovest mentre le truppe di Mosca si avvicinano sempre di più a Kiev. Secondo il governo britannico i militari sarebbero a 25 chilometri dalla capitale. La tensione tra la Russia e l'Occidente torna a coinvolgere anche lo spazio, con il presidente dell'agenzia spaziale Roscosmos che ha detto che le sanzioni contro il Paese potrebbero provocare la caduta della Iss. È in corso una telefonata tra Macron, Scholz e Putin.

14:29 - Zelensky: «Forze russe subiscono pesanti perdite»

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha lanciato oggi un nuovo discorso alla nazione attraverso un video pubblicato sui suoi profili social, nel quale ha affermato che le forze russe hanno subito pesanti perdite e ha chiesto l'immediato rilascio del sindaco di Melitopol, che sarebbe stato rapito da elementi russi. Lo riferisce la BBC. Ha inoltre annunciato di aver avuto un colloquio con il presidente francese Emmanuel Macron e il cancellire tedesco Olaf Scholz.

13:41 - Governatore: «Prosegue evacuazione regione Kiev»

L'evacuazione dei civili dalle città della regione di Kiev sta procedendo e «tenteremo di far uscire ogni giorno le persone fin quando sarà possibile osserare il cessate il fuoco», ha detto il governatore Oleksiy Kuleba ai media locali, aggiungendo che le operazioni proseguiranno anche domani.

13:39 - Ucraina: «Russia mobilita truppe in Donbass e Crimea»

La Russia ha iniziato da stamattina a mobilitare le truppe in Donbass e in Crimea. E' quanto ha rivelato il capo dell'intelligence militare ucraina Kyrylo Budanov, citato dal Kyiv Independente. Inoltre, Mosca sta trasferenzo nuove unità militari dalle zone centrali e orientali della Russia.

13:14 - Da Ucraina video-shock: e se domani Parigi fosse sotto le bombe?

E se domani toccasse a Parigi? Se gli aerei russi bombardassero la Torre Eiffel? E' questo il contenuto di uno scioccante video di propaganda diffuso sul canale Twitter della Verkhovna Rada, il parlamento ucraino, nel tentativo di sensibilizzare l'Europa contro l'invasione russa. Nel video viene mostrata la simulazione di un attacco contro Parigi, con la Torre Eiffel colpita da jet russi. Le immagini sono accompagnati da un audio molto amplificato per dare la suggestione di cosa vuol dire trovarsi sotto bombardamento.

12:58 - Cremlino conferma colloquio telefonico Putin-Macron-Scholz

Il Cremlino ha confermato attraverso il suo portavoce Dmitry Peskov che oggi il presidente russo Vladimir Putin, il presidente francese Emmanuel Macron e il cancelliere tedesco Olaf Scholz si siano di nuovo sentiti telefonicamente. Lo riporta l'agenzia di stampa Ria Novosti.

12:54 - Bielorussia esclude di unirsi a offensiva militare russa

La Bielorussia non ha in programma di unirsi all'invasione russa dell'Ucraina. L'ha affermato il capo di stato maggiore di Misnk Viktor Gulevich, che però annunciato l'invio di cinque battaglioni tattici per rimpiazzare forze che già erano presenti sul luogo. Lo riferisce il Guardian. Ieri dall'Ucraina era stato avanzato il sospetto che Minsk si sarebbe unita all'offensiva russa. Gulevich l'ha negato: «Voglio sottolineare che il trasferimento di truppe non è in alcun modo connesso ad alcun preparativo e, specialmente, alla preparazione di soldati bielorussi per l'operazione militare speciale nel territorio dell'Ucraina», ha affermato.

12:53 - Card. Parolin: «Siamo in vortice con conseguenze nefaste»

Con lo scoppio del conflitto in Ucraina «siamo caduti in un vortice che può avere conseguenze incalcolabili e nefaste per tutti». A ripetere la preoccupazione della Santa Sede per la guerra in corso è il cardinale Pietro Parolin, segretario di Stato vaticano. In una intervista a Vatican news, il porporato ha fatto notare che «quando un conflitto è in corso, quando cresce il numero delle vittime inermi, è sempre difficile tornare indietro, anche se non è impossibile, quando c'è effettiva volontà di farlo, è difficile perseguire con ogni sforzo i negoziati, seguire ogni via possibile per raggiungere una soluzione, essere tenaci nell'intraprendere iniziative di pace».

Il card. Parolin ha poi rivelato i contenuti del suo recente colloquio telefonico con il Ministro degli Affari Esteri russo Lavrov. «Ho ripetuto l'appello del Papa per un immediato cessate il fuoco. Ho chiesto - ha detto - di porre fine ai combattimenti e di percorrere la via della soluzione negoziale al conflitto. Ho insistito sul rispetto della popolazione civile e sui corridoi umanitari. Ho anche ribadito, come già aveva fatto domenica scorsa il Papa all'Angelus, la totale disponibilità della Santa Sede per qualsiasi tipo di mediazione che possa favorire la pace in Ucraina».

12:41 - Russia avvia inchiesta penale nei confronti di Meta-Facebook

Il ministero degli Esteri russo ha trasmesso all'Ambasciata Usa a Mosca una nota nella quale comunica l'avvio di una procedura penale nei confronti del gruppo Meta, proprietaria delle piattaforme Facebook, WhatsApp e Instagram. L'ha annunciato oggi il viceministro degli Esteri russo Sergey Ryabkov parlando alla televisione.

«Riguardo la questione di Facebook e Meta, voglio dire che ieri è stata inviata una nota all'ambasciata americana che comunica l'apertura di un'inchiesta sulla base dell'Articolo 280 contro la leadership di questa compagnia e coloro che consentono la disseminazione di messaggi assolutamente criminali e inaccettabili anche per gli standard etici degli Stati Uniti», ha detto Ryabkov, secondo quanto riferito dall'agenzia di stampa Ria Novosti.

12:32 - Telefonata tra Macron-Scholz e Putin

Il presidente francese Emmanuel Macron e il cancelliere tedesco Olaf Scholz stanno avendo oggi un colloquio telefoni con il presidente russo Vladimir Putin. L'ha riferito l'Eliseo, secondo quanto riporta l'agenzia di stampa russa Ria Novosti. I tre leader hanno avuto un'altra consultazione trilaterale due giorni fa sulla questione ucraina.

12:27 - Ucraina smentisce che Bennett abbia consigliato a Zelensky resa

Il collaboratore del presidente ucraino Volodymyr Zelinsky, Mikhailo Podolyak, ha smentito oggi una notizia apparsa sui media israeliani, secondo la quale il primo ministro dello Stato ebraico Naftali Bennett avrebbe invitato l'Ucraina ad arrendersi alla Russia.

«Il primo ministro di Israele Naftali Bennett, come altri paesi intermediari condizionali, NON offre all'Ucraina di concordare ad alcuna richiesta della Federazione russa», ha scritto su Twitter il consigliere di Zelinsky. «Questo - ha aggiunto - è impossibile per ragioni militari e politiche. Al contrario, Israele invita la Russia a valutare più adeguatamente gli eventi».

11:58 - Russia: «Giornalisti stranieri non sono stati cacciati»

I giornalisti Usa che hanno deciso di lasciare la Russia non sono stati espulsi e hanno lasciato il paese di loro volontà. L'ha sottolineato oggi il ministro degli Esteri Sergey Ryabkov parlando alla televisione russa, secondo quanto riporta l'agenzia di stampa Ria Novosti. «Noi non stiamo cacciando nessuno. Quello che posso dire sul New York Times è che hanno lasciato di loro volontà», ha detto Ryabkov.

Diverse testate straniere hanno deciso il ritiro dei corrispondenti, dopo che Mosca ha approvato una legge che comprime le possibilità della libera informazione in relazione all'invasione russa in Ucraina. Secondo Ryabkov, però, il vero motivo sarebbe che l'Occidente sta cercando d'impedire le opinioni alternative. «Stanno tagliando i canali, sigillandoli, per impedire a chiunque - ha detto il viceministro - di ascoltare un punto di vista che differisca dal loro. Si sono convinti che sia il solo possibile modo. Privare gi altri di risorse informative e della possibilità di trarre proprie conclusioni».

11:42 - Russia: «Convogli armi occidentali a Ucraina obiettivi legittimi»

La Russia ha ribadito oggi che i trasferimenti di armi occidentali all'Ucraina diventeranno «obiettivi legali» per le forze russe. L'ha affermato oggi il viceministro degli Esteri Sergey Ryabkov, il quale ha avvertito che tali trasferimenti avranno conseguenze. «Abbiamo avvertito gli Stati uniti che l'orchestrato pompaggio dell'Ucraina con armi da un numero di paesi non è solo una mossa pericolosa, ma si tratta di aziooni che trasformeranno i corrispondenti convogli in obiettivi legittimi», ha avveritto il viceministro parlando alla televisione russa, secondo quanto riporta l'agenzia di stampa Ria Novosti.

11:23 - Distrutta base aerea vicino a Kiev

La sindaca di Vasylkiv, nella regione di Kiev, ha confermato che la base aerea locale ucraina è stata distrutta oggi da razzi russi, come preannunciato dal ministero della Difesa russo. Parlando con Interfax Ucraina, secondo quanto riporta AFP, Natalia Balasynovych ha detto che i colpi russi hanno anche centrato un deposito di munizioni.

11:04 - Russia: «Pronta lista personalità occidentali da sanzionare»

La Russia ha preparato una lista di personalità dell'Occidente che saranno colpite da sanzioni in rappresaglia a quelle imposte nei confronti di Mosca. L'ha annunciato oggi il viceministro degli Esteri di Mosca Sergey Ryabkov, secondo quanto riporta l'agenzia di stampa russa Ria Novosti. Ryabkov ha anche annunciato che i trasferimenti di armi verso l'Ucraina avranno conseguenze e ha definito illegale il bando ai voli commerciali russi imposto dai paesi occidentali.

10:51 - Farnesina crea casella posta Unità di crisi imprese

L'«Unità di crisi per le imprese», istituita alla Farnesina su impulso del Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Luigi Di Maio, per aiutare le nostre aziende a far fronte alle conseguenze negative del conflitto russo-ucraino, ha creato una casella di posta elettronica dedicata: export.crisiucraina@esteri.it. Lo riferisce la Farnesina.

10:48 - Kiev si attende oggi nuova ondata di attacchi russi

L'Ucraina si attende oggi una nuova ondata di attacchi russi su Kiev, Kharkiv e la regione del Donbass. L'ha affermato oggi il capo dello staff del presidentre ucrainao Oleksiy Arestovych, secondo quanto riferisce il Guardian. Kiev non si attende, comunque, che anche la Bielorussia si unisca all'invasione.

10:27 - Incontro tra Cavusoglu e Borrell

Il ministro degli Esteri turco Mevlut Cavusoglu e l'alto rappresentante della politica estera europea Josep Borrell hanno avuto un colloquio oggi a margine del Forum diplomatico di Antalya, nel quale hanno discusso degli «ultimi sviluppi in Ucraina e Cipro». L'ha comunicato oggi su Twitter il ministro di Ankara.

La Turchia, che ha promosso un incontro tra Russia e Ucraina a livello di ministri degli Esteri il quale non ha dato esiti positivi, non si è associata alla politica delle sanzioni nei confronti di Mosca per l'invasione dell'Ucraina. Borrell, segnalando l'incontro sul suo profilo Twitter, ha affermato la necessità dsi «continuare a lavorare assieme per portare a una fine immediata dell'invasione russa dell'Ucraina».

10:18 - Filorussi di Lugansk: ieri uccisi 120 soldati ucraini

La milizia dell'autoproclamata Repubblica popolare di Lugansk, nella regione orientale ucraina del Donbass, ha affermato oggi di aver ucciso in combattimenti nelle ultime 24 ore 120 soldati ucraini. «Come risultato degli scontri con unità del dipartimento difesa nel giorno passato, il nemico ha subito perdite significative in risorse umane e in equipaggiamento militare: 120 membri del personale, un carro armato, un veicolo da combattimento da fanteria, dei veicoli a motore, tre unità di sistemi anticarro, tre mitragliatori, tre punti di fuoco a lungo raggio» ha scritto su Telegram la milizia, secondo quanto riporta l'agenzia di stampa russa Ria Novosti.

10:13 - Russia: «In 24 ore abbattuti cinque veicoli senza pilota ucraini»

Le forze aerospaziali russe hanno abbattuto cinque veicoli aerei senza pilota ucraini nelle ultime 24 ore. L'ha sostenuto oggi il portavoce del ministero della Difesa russo Igor Konashenkov, secondo quanto riporta l'agenzia di stampa Ria Novosti. «Nelle ultime 24 ore, l'aviazione e la difesa dello spazio aereo russo hanno abbattuto cinque veicoli aerei senza pilota, due dei quali erano dei Baraktar TB-2 e uno di essi era un missile tattico Tochka-U», ha detto il portavoce.

10:03 - Potanin a Putin: «Non confiscare asset aziende straniere uscite»

L'uomo più ricco della Russia, il magnate dell'acciaio Vladimir Potanin, ha chiesto al presidente russo di non confiscare gli asset delle imprese straniere che sono uscite dalla Russia in seguito allo scoppio della guerra con l'Ucraina. Lo riferisce CNN, citando un post sull'account Telegram di Norilsk Nickel, la compagnia dell'acciaio di cui è il maggior azionista.

«In primo luogo, ci porterebbe indietro di cento anni, al 1917, e le conseguenze di un tale passo - la sfiducia globale nei confronti della Russia da parte degli investitori - si farebbe sentire per molti decenni», ha detto Potanin. «In secondo luogo - ha continuato il magnete - la decisione di molte aziende di sospendere le attività in Russia è, direi, di natura alquanto emotiva e potrebbe essere stata presa a causa di pressioni senza precedenti su di loro da parte dell'opinione pubblica all'estero. Quindi molto probabilmente torneranno. E personalmente, manterrei una tale opportunità per loro».

09:50 - Turchia ribadisce il no alle sanzioni contro la Russia

La Turchia ha ribadito oggi per bocca del ministro dell'Energia Fatih Donmez di non avere intenzione di unirsi alle sanzioni contro la Russia per l'invasione dell'Ucraina. «Il nostro presidente ha anche detto che non vogliamo essere parte delle sanzioni», ha detto Donmez parlando a CNN Turk. «Noi abbiamo buone relazioni comerciali. Abbiamo chiarito che siamo dalla parte di una soluzione della questione attraverso mezzi diplomatici», ha continuato. Donmez, inoltre, ha detto di attendersi che le sanzioni non avranno impatto sulle forniture di gas alla Turchia.