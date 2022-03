Ucraina - Russia, le news di oggi. I russi: «Zelensky è in Polonia». Occupata centrale nucleare di Zaporizhazhia

Le news dell'ultima ora sulla crisi tra Russia e Ucraina, la cronaca in diretta nel nono giorno di guerra. L'offensiva militare russa prosegue senza sosta, con bombardamenti e città sotto assedio. Al centro della battaglia anche la centrale nucleare di Zaporizhzhia, la più grande d'Europa. Le autorità di Kiev fanno sapere che l'impianto è in sicurezza.

15:14 Presidente Duma sostiene che Zelensky ha lasciato l'Ucraina

Il presidente della Duma russa Vyacheslav Volodin ha sostenuto sul suo canale Telegram che il presidente dell'Ucraina, Volodymir Zelensky ha lasciato il suo Paese. «!Zelensky ha lasciato l'Ucraina! I deputati della Verkhovna Rada hanno detto che non potevano raggiungerlo a Leopoli. Ora è in Polonia» ha scritto. Già una volta la notizia che Zelensky aveva lasciato il Paese si è dimostrata falsa, smentita da un video dello stesse presidente ucraino da Kiev.

14:52 Kuleba: «Agire ora, da partner serve aiuto concreto»

«Bisogna agire adesso prima che sia troppo tardi. Non lasciate che Putin trasformi l'Ucraina in Siria. Continueremo a combattere, ma abbiamo bisogno che i partner ci aiutino con azioni concrete, risolute e rapide, adesso». Così su Twitter il ministro degli Esteri ucraino Dmytro Kuleba dopo la riunione della Nato a cui ha preso parte.

14:52 Coprifuoco imposto in tutta la regione di Kiev

Il coprifuoco è imposto in tutta la regione di Kiev dal 4 al 5 marzo dalle 20.00 (le 19 in Italia)alle 7.00 (le 6 italiane). Lo rendono noto i media ucraini.

14:38 Times: Zelensky sopravvissuto a 3 tentati omicidi

Secondo il Times il presidente ucraino Volodymyir Zelensky è sopravvissuto a tre tentati omicidi nell'ultima settimana. Zelensky è nel mirino dei mercenari del gruppo Wagner e delle milizie cecene. Entrambi i gruppi sono stati contrastati da elementi dei Servizi di sicurezza russi dalla Fsb contrari all'intervento. Una fonte vicina al gruppo Wagner, scrive il Times, ha dichiarato che era «inquietante» quanto il gruppo che si assicura della sicurezza di Zelensky fosse preparato e informato.

14:37 Putin sostiene che la Russia non ha cattive intenzioni

La Russia non ha «cattive intenzioni nei confronti dei paesi vicini», secondo il presidente russo Vladimir Putin in una trasmissione del canale televisivo «Russia 24». Le dichiarazioni cadono in un momento particolarmente caldo dall'inizio dell'invasione russa dell'Ucraina e mentre i ministri degli Esteri della Nato si riuniscono a Bruxelles per considerare come mantenere la pressione sulla Russia. «Ci tengo a sottolineare che lo abbiamo sempre detto, non abbiamo cattive intenzioni verso i nostri vicini. Consiglierei loro anche di non aggravare la situazione, di non imporre alcuna restrizione, stiamo adempiendo a tutti i nostri obblighi e continueremo ad adempierli», ha affermato il leader russo.

Putin ha anche affermato che la Russia non vede la necessità di intensificare o peggiorare le relazioni con i paesi vicini. «Tutte le nostre azioni, se si verificano, sorgono sempre in risposta ad alcune azioni ostili contro la Federazione Russa», ha detto Putin. Secondo lui, «tutti dovrebbero pensare a normalizzare le relazioni e cooperare normalmente, sviluppare relazioni normalmente».

14:37 ONU: 331 civili uccisi da inizio invasione

La direzione diritti umani dell'Onu ha annunciato che il bilancio dei civili morti dall'inizio dell'invasione russa in Ucraina è salito a 331 vittime, tra cui 19 bambini, a cui si aggiungono 675 feriti.

14:32 Ambasciata USA: «Attacco centrale nucleare è crimine di guerra»

L'ambasciata degli Stati Uniti in Ucraina venerdì ha definito l'attacco russo alla centrale nucleare ucraina di Zaporizhzhia un «crimine di guerra».

"Attaccare una centrale nucleare è un crimine di guerra. Il bombardamento della più grande centrale nucleare d'Europa da parte di Putin porta il suo regno del terrore un passo avanti», ha scritto l'ambasciata, commentando gli sviluppi dell'assalto alla centrale.

14:31 Stoltenberg: «Nostra responsabilità non espandere conflitto»

«La Nato è una forza difensiva, non facciamo parte di questo conflitto e abbiamo la responsabilità di garantire che non travalichi i confini dell'Ucraina, perché ciò sarebbe ancora più devastante e pericoloso»: lo ha dichiarato il Segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, al termine del vertice straordinario dei Ministri degli Esteri dell'Alleanza.

Per questo motivo l'ipotesi di una no-fly zone è stata menzionata dai Ministri, che però sono d'accordo sul non volere aerei della Nato sui cieli ucraini o truppe Nato sul territorio ucraino, ha spiegato Stoltenberg.

14:13 Stoltenberg: «Discusso di no-fly-zone, deciso di non introdurla»

I ministri degli Esteri della Nato hanno discusso di una «no-fly zone» sui cieli dell'Ucraina ma hanno concordato che gli aerei della Nato non dovrebbero operare nello spazio aereo ucraino. Lo ha detto il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg.

«Non ci saranno aerei dell'Alleanza nei cieli dell'Ucraina e non ci dovrebbero essere soldati Nato sul territorio dell'Ucraina», ha detto Stoltenberg rimarcando che creare una «no-fly zone» potrebbe far diffondere la guerra ad altri Paesi europei. Ieri il ministro degli Esteri ucraino Dmytro Kuleba aveva dichiarato che la questione sarebbe stata sollevata nella riunione di ieri e che Kiev avrebbe chiesto almeno una piccola flotta di aerei per la difesa.

13:57 Turchia: colloqui Lavrov-Kuleba ad Antalya se possibile

Il ministro degli Esteri turco Mevlut Cavusoglu ha dichiarato che «se le condizioni lo consentiranno», la Turchia intende «far incontrare il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov e la sua controparte ucraina Dmytro Kuleba al Forum della diplomazia di Antalya». Lo scrive Anadolu. Il forum si svolge dall'11 al 13 marzo.

13:49 Putin a Lukashenko: «Obiettivi saranno tutti raggiunti»

I presidenti di Russia e Bielorussia, Vladimir Putin e Alexander Lukashenko, hanno discusso in una conversazione telefonica «l'andamento dell'operazione militare speciale della Russia per proteggere la popolazione civile del Donbass». Lo riferisce il Cremlino in una nota. Putin ha riferito a Lukashenko che gli obiettivi dell'operazione in Ucraina, portata avanti secondo in piani, saranno completati totalmente. «Si è discusso anche di alcuni temi relativi ai colloqui tra i rappresentanti di Russia e Ucraina che si sono tenuti ieri in Bielorussia».