Brexit, Boris Johnson si scusa: «Profondamente dispiaciuto per il rinvio»

LONDRA - Il premier britannico Boris Johnson si è scusato pubblicamente per aver mancato la scadenza del 31 ottobre per la Brexit. In un'intervista a Sky News, Johnson si è detto «profondamente dispiaciuto» per non aver rispettato il termine promesso con il rinvio di tre mesi. Rispondendo poi alle critiche espresse da Donald Trump sull'accordo negoziato con l'Ue, il Premier britannico ha affermato: «Non desidero denigrare il presidente, ma su questo commette un errore manifesto. Chiunque guardi al nostro accordo può verificare che è un accordo eccellente. Il motivo per cui è così doloroso questo rinvio - ha aggiunto - non è a causa delle promesse o del mio ego o altro, ma a causa dell'incertezza che questo comporta per l'intero Paese. Le imprese non possono fare pianificazioni, le famiglie non possono fare previsioni, le persone non sanno quando avverrà la Brexit».

Farage dichiara guerra a Johnson e al suo deal

«Ci ho pensato molto». Nigel Farage, il leader del partito britannico Brexit, ha dichiarato che non si presenterà alle elezioni, scegliendo invece di fare campagna a livello nazionale contro l'accordo di divorzio dall'UE del primo ministro Boris Johnson. E i conservatori britannici ora possono anche farsi passare qualche brivido lungo la schiena. Farage ha precedentemente guidato il Partito dell'Indipendenza del Regno Unito (UKIP). La minaccia che potrebbe sottrarre voti ai conservatori aveva avuto già un ruolo importante nel convincere l'allora Primo Ministro David Cameron a tenere il referendum del 2016. L'attivista anti-UE ha istituito quest'anno il Partito Brexit e ha rapidamente ottenuto il maggior numero di voti in Gran Bretagna alle elezioni europee di maggio.

Rischio «divisione» per i sostenitori della Brexit

«Ci ho pensato molto: come posso servire meglio la causa della Brexit?» ha detto allo spettacolo di Andrew Marr della BBC. «Trovo un seggio e cerco di entrare in parlamento o posso servire la causa meglio attraversando in lungo e largo il Regno Unito per il sostegno a 600 candidati: ho optato per la seconda, è giusto». Il suo annuncio è stato visto come un potenziale impasse per Johnson, che rischia di dividere il voto dei sostenitori della Brexit in un'elezione che ancora una volta metterà a dura prova coloro che vogliono lasciare l'Unione europea, contro coloro che vogliono restare, più di tre anni dopo che la Gran Bretagna ha votato per lasciare il blocco in un ben noto referendum.

Risultato imprevedibile

Johnson, che vuole ottenere un nuovo mandato per emanare il suo accordo di divorzio con il blocco Ue, ha dichiarato di aver escluso un patto con ogni altro partito perché renderebbe più probabile che il leader laburista dell'opposizione Jeremy Corbyn diventasse primo ministro. I conservatori di Johnson sono in testa nei sondaggi, ma con il paese ancora fortemente diviso sulla Brexit, il risultato è altamente imprevedibile.