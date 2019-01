Brexit, la premier May al parlamento: «Approvate l'accordo o saranno conseguenze catastrofiche»

LONDRA - Theresa May ha sollecitato oggi ancora una volta i deputati britannici ad approvare il suo accordo sulla Brexit per non rischiare di far sprofondare il Regno Unito in una situazione «catastrofica», a due giorni dal voto cruciale del Parlamento. La Camera dei Comuni voterà martedì su questo accordo lungamente e difficilmente negoziato con l'Unione europea. Ma ha forti chance di essere respinto, poichè scontenta tanto i pro-Brexit che temono una dipendenza permanente dall'Ue che gli eurofili che sperano di poter fare marcia indietro. La Primo ministro britannica, che combatte fermamente da settimane per difendere il suo accordo, ha lanciato un appello ai deputati a non deludere gli elettori che hanno votato a favore della Brexit al referendum di giugno 2016.

Fare ciò che è giusto per il nostro Paese

«Farlo significherebbe una rottura di fiducia catastrofica e imperdonabile nella nostra democrazia», ha dichiarato al tabloid euroscettico Sunday Express. «Il mio messaggio al Parlamento questo fine settimana è semplice: è tempo di smettere di giocare e di fare ciò che è giusto per il nostro Paese». Inizialmente previsto a dicembre, il voto sull'accordo era stato rinviato all'ultimo minuto da May per evitare una sconfitta annunciata.