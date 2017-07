Facebook straccia ancora una volta le attese di bilancio

NEW YORK - Nonostante le fake news e gli attacchi di chi ritiene che abbia fatto troppo poco per la crisi dei media e della democrazia, Facebook ha chiuso un altro trimestre, il secondo dell'anno, con ricavi e utili in forte rialzo grazie all'aumento della pubblicità. Allo stesso tempo ha superato i due miliardi di utenti attivi al mese. È la prima volta nella storia del social network. Il mercato attendeva una crescita a 1,98 miliardi di utenti.

Nei tre mesi chiusi il 30 giugno 2017, il gruppo ha messo a segno profitti netti per 3,89 miliardi di dollari, in aumento del 71% rispetto ai 2,28 miliardi dello stesso periodo del 2016. I profitti per azione diluiti sono passati a 1,32 dollari da 0,78 dollari dell'anno precedente, in aumento del 69% e oltre le stime degli analisti per 1,13 dollari per azione. I ricavi sono cresciuti a 9,32 miliardi di dollari, in aumento del 45% rispetto a 6,43 miliardi dello stesso periodo del 2016. Il mercato si attendeva 9,2 miliardi di dollari.

CRESCE LA PUBBLICITÀ - Sono stati gli introiti da pubblicità, cresciuti del 47% a 9,164 miliardi, a sostenere le vendite spingendosi oltre le previsioni; del totale di questa categoria, quelli generati da dispositivi mobili hanno rappresentato l'87% circa del totale, 8 miliardi, rispetto a 7,8 miliardi del consensus.

Come dicevamo gli utenti attivi ogni mese hanno raggiunto quota 2,01 miliardi(+17%), oltre 1,98 miliardi attesi dagli analisti. Inoltre il gruppo ha fatto annunciato di continuare a investire nei video e di aver aumentato il numero di pubblicità sui video.

In attesa dei conti, arrivati ieri a mercati chiusi, il titolo Facebook aveva terminato la seduta in leggero rialzo dello 0,21% a 165,61 dollari ad azione. Nel dopo mercato ha aumentato i guadagni con rialzi di più dell'1%.