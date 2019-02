CHARLOTTE - Il Team LeBron ha vinto l'All Star game di basket Nba disputati a Charlotte. La squadra guidata da LeBron James ha piegato 178-164 il Team Giannis in rimonta. Sotto 89-109 nel terzo quarto la squadra di LeBron James (19 punti così come Kawhi Leonard) recupera uno svantaggio di 20 punti.

Kevin Durant MVP

Il migliore del Team è Kevin Durant che realizza 31 punti e si prende per la seconda volta in carriera il premio di mvp, Most Valuable Player. «E' bello essere in campo con alcuni dei migliori giocatori in circolazione ed essere eletto il migliore davanti alla mia famiglia e ai miei amici», afferma Durant a fine gara.