Italia-Inghilterra 1-0, Raspadori affonda gli inglesi

MILANO - Con un secondo tempo di spessore, l'Italia si aggiudica il match di Nations League contro l'Inghilterra per 1-0 e torna in corsa per un posto alle Finals. Italia a 8 punti a -2 dall'Ungheria, che ha vinto in Germania 1-0. decisivo il match proprio contro gli ungheresi a Budapest.

E' una buona Italia sin dai primi minuti. Dopo 4 minuti prima opportunità per l'Italia con Di Lorenzo che parte in profondità e calcia, Pope para ma il gioco era fermo per fuorigioco dell'esterno azzurro. Passa un minuto, Dimarco crossa per Scamacca che colpisce di testa e Pope riesce in qualche modo a parare, Maguire allontana in angolo. L'Inghilterra fativa ad affacciarsi dalle parti di Donnarumma, buona partenza degli Azzurri sia in fase difensiva che offensiva. I ritmi calano leggermente nella fase centrale del primo tempo con l'Inghilterra che riesce a gestire meglio la palla e a sfruttare gli spazi senza, tuttavia, essere particolarmente pericolosa. Al 38' Fiammata improvvisa degli Azzurri con Scamacca che gioca di sponda per Cristante, conclusione respinta dalla schiena di Dier.

In apertura di ripresa Italia più intraprendente. Dimarco mette Barella a tu per tu con Pope, conclusione fuori ma azione già ferma per fuorigioco dell'esterno dell'Italia. Gli azzurri attaccano ed al 68' arriva il gol dell'Italia. Raspadori parte in profondità, Bonucci lo vede e lancia, l'attaccante del Napoli controlla alla perfezione rientra sul destro e batte sul palo lungo Pope. L'Inghilterra prova a reagire: Doppia chance con Kane che calcia due volte consecutivamente ma Donnarumma in ciascuna delle due occasioni respinge con i pugni. Gli inglesi ci provano ma con scarsa lucidità. All'85' L'Italia sfiora il raddoppio con Dimarco che dopo una chance con Gabbiadini, raccoglie palla e calcia incrociando, palla contro il palo.

Finisce qui con la preziosa vittoria azzurra. In classifica: Ungheria 10, Italia 8, Germania 6, Inghilterra 2. Gli inglesi retrocedono in seconda Lega.

Mancini: «Non conta il modulo ma la personalità"

«E' importantissimo perché ci lascia tranquilli per le teste di serie per il sorteggio e poi perché abbiamo la possibilità di arrivare prima nel girone. E abbiamo battuto l'Inghilterra che è una delle nazionali più forti del mondo». Così Roberto Mancini a Raisport dopo la vittoria sull'Inghilterra che rilancia le ambizioni italiane in Nations League. La squadra si è trovata a suo agio anche con la difesa a tre.

«Come ho detto ieri: non conta il sistema di gioco. Conta la personalità che ha una squadra, la voglia di attaccare e stare alta. E' chiaro che abbiamo delle difficoltà oggettive perché abbiamo dei ragazzi giovani che non hanno l'esperienza delle altre nazionali». Con l'Ungheria per giocarsi il primo posto. «E' un gruppo con Germania e Inghilterra dove noi abbiamo giocato con tanti ragazzi giovani».

Raspadori: «Bonucci me l'aveva chiamata"

Giacomo Raspadori, match-winner per l'Italia contro l'Inghilterra, a fine partita è intervenuto al microfono di Rai Sport: «La cosa più bella del gol è che Bonucci mi aveva preso da lui per chiamarmi quella giocata, pochi secondi dopo l'abbiamo fatta. Ho avuto la palla giusta, è stata una bella azione e un bel gol. Abbiamo fatto una grandissima prestazione, una partita offensiva, ci siamo sacrificati. Ottima prestazione e ancor meglio per il risultato. Avevamo bisogno di una vittoria del genere, in uno stadio così, contro una grande squadra. Abbiamo dimostrato di avere l'ambizione di tornare ad essere quelli che sappiamo di essere».

Bonucci: «In Ungheria per il primo posto"

«Devo dire che l'accoglienza, il supporto e l'appoggio del pubblico è stato importante. Ci chiedevano orgoglio, cuore e coraggio e noi l'abbiamo messo in campo avendo più occasioni dell'Inghilterra. In questo modo si può continuare a crescere». Così Leonardo Bonucci al termine di Italia-Inghilterra. «Ringraziamo il pubblico. Siamo partiti bene, dopo ci siamo un po' abbassati ma abbiamo avuto in controllo della partita rischiando solo nel finale. Su quello dobbiamo lavorare per rimanere corti e dentro la partita ma oggi credo che la squadra meriti un applauso».

L'assist e Raspadori: «L'ho detto a Jack di attaccare la profondità. Quella linea di passaggio mi viene bene e abbiamo sfruttato quello». In Ungheria per il primo posto. «Andiamo in Ungheria per giocarci il primo posto e credo che, qualora ci dovessimo riuscire, per la crescita della squadra sia un grande risultato. Niente ci ridà indietro la non partecipazione al mondiale ma sarebbe importante per la crescita».