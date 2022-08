Dopo un primo tempo equilibrato ma con una prima parte nettamente in favore dell'Inter. La Lazio sblocca il risultato con Felipe Anderson. Nella ripresa i nerazzurri pareggiano con una zampata di Lautaro Martinez. Sarri indovina i cambi: entra Luis Alberto e riporta i biancocelesti in vantaggio con un bolide dalla distanza imparabile per Handanovic. Segna anche Pedro che chiude il match sul 3-1. La Lazio sale a 7, l'Inter resta a 6.

Monza-Udinese 1-2, la ribalta Udogie

Non basta al Monza la prima rete di Colpani in Serie A: Beto nel primo tempo e Udogie nella ripresa ribaltano l'1-0 iniziale e regalano a Sottil la prima vittoria in questo campionato dopo la sconfitta di San Siro contro il Milan e il pari con la Salernitana. Resta ancora a zero punti invece la squadra di Stroppa alla terza sconfitta in altrettante partite.

Milik alla Juve, in campo già contro la Roma

Arek Milik è un nuovo giocatore della Juventus. L'attaccante polacco ex Napoli arriva in bianconero dal Marsiglia. Intesa totale tra i due club per un prestito oneroso da un milione di euro con diritto di riscatto fissato a 7 milioni: il polacco è arrivato a Torino e si trova al J Medical per le visite mediche che precederanno la firma sul contratto.

Max Allegri vuole puntare su Milik già per la prossima gara di campionato: se l'attaccante polacco - che in serata firmerà il contratto - sbrigherà tutte le pratiche burocratiche nei tempi necessari, verrà infatti convocato per la gara di campionato contro la Roma in programma sabato alle 18.30 all'Allianz Stadium di Torino.

Milik alla Juve percepirà uno stipendio da 3 milioni di euro: l'accordo è stato raggiunto nella giornata di ieri dopo un incontro tra la dirigenza bianconera e l'entourage dell'attaccante classe 1994. Il profilo Twitter della Juventus ha pubblicato le foto delle visite mediche di Milik: a test conclusi, il polacco firmerà il contratto con i bianconeri.