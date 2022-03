La Juventus sbanca Marassi, 3-1 alla Sampdoria. Sassuolo frenato a Salerno, Spezia colpo salvezza

La Juventus ottiene la terza vittoria di fila in campionato e sale provvisoriamente a -4 dalla vetta, consolidando il 4° posto. La gara si sblocca a metà primo tempo con l'autogol di Yoshida sul passaggio in mezzo di Cuadrado, poi dopo la mezz'ora Kean si guadagna il rigore che Morata trasforma. Nella ripresa i blucerchiati falliscono un penalty con Candreva (parato da Szczesny) e la riaprono nel finale grazie alla punizione deviata di Sabiri, ma la Juve segna il 3-1 con la doppietta dello spagnolo.

Sassuolo frenato a Salerno, Spezia colpo salvezza

Nel pomeriggio di Serie A sfuma la quarta vittoria di fila del Sassuolo, frenato 2-2 all'Arechi dalla Salernitana ultima in classifica. A segno subito Bonazzoli, la ribaltano Scamacca e Traoré. Nella ripresa espulso Raspadori e traversa di Frattesi, decisivo Djuric nel finale. Va allo Spezia lo scontro salvezza al Picco: Cagliari battuto 2-0 dai gol di Erlic e Manaj, non basta Cragno che aveva parato il rigore di Verde. Mazzarri resta a +3 sul Venezia terzultimo ma con due partite in più