A rischio il via del mondiale di Formula 1 a Melbourne

E' a forte rischio il via del mondiale di Formula1 del 21 marzo a Melbourne. Troppo stretti i tempi per realizzare il tracciato semipermanente ad Albert Park, nel polmone verde della capitale dello Stato del Victoria ma soprattutto troppo complicate le modalità di ingresso nel Paese per il personale della Formula Uno che al momento dovrebbe sottostare ad una quarantena della durata di due settimane.

Posticipare l'evento, come accaduto con gli Australian Open di Tennis, è difficile considerato il calendario fittissimo nei mesi successivi. Ed allora è molto probabile che il mondiale parta il 28 marzo in Bahrain. Nel caso, si tratterà del... terzo Gran Premio sugli ultimi quattro ad avere luogo sul circuito di Sakhir. Dopo il terzultimo ed il penultimo GP della scorsa stagione, a fine novembre e inizio dicembre.