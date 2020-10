La Honda lascerà la Formula 1 a partire dalla fine del 2021. La casa giapponese lo ha annunciato in una conferenza stampa nella mattinata di oggi. Honda era tornata nel Circus della F1 nel 2015, fornendo i motori per la Red Bull e l'Alpha Tauri. Nella stagione 2020 ha ottenuto due vittorie, con Verstappen a Silverstone e Pierre Gasly a Monza. Chiuso anche il suo progetto sulle power unit ibride avviato insieme alla McLaren nel 2015.

Secondo quanto riportato da Honda sul proprio sito ufficiale, la casa nipponica vuole dedicare i propri anni alla ricerca e sviluppo di nuove tecniche per i propulsori. E' stato infatti appena creato un nuovo centro nel cuore di Honda, l'Innovative Research Excellence, Power Unit & Energy, che verrà utilizzato per sviluppare nuove tecnologie di carburanti e non solo, il tutto in ottica «carbon neutrality».

L'uscita di scena del costruttore nipponico ridurrà a tre i fornitori di propulsori nel Circus, con Mercedes, Ferrari e Renault sulla piazza.