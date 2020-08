Marquez tifa Dovizioso: «Merita di vincere il mondiale»

«Dopo la gara di Jerez avrei scommesso su Fabio Quartararo ora però ho qualche dubbio. A Brno, infatti, l'ho visto parecchio in difficoltà. La concentrazione è fondamentale, anche quando si verificano i momenti più difficili e ora non lo vedo sempre in condizioni perfette. In alternativa, invece, mi sento di fare il nome di Andrea Dovizioso».

In una intervista al sito della Motogp, Marc Marquez, convalescente dopo l'operazione alla spalla, prova a individuare il suo successore nel motomondiale. «Sono convinto - ha aggiunto il pilota della Honda - che se Dovizioso dovesse riuscire a vincere il Mondiale sarebbero in tanti a essere felici. Lui se lo merita, per tre volte è arrivato secondo e ora sarebbe giusto che i suoi sacrifici venissero premiati».

Secondo Marquez «Quartararo è in grado di essere veloce, lo ha dimostrato anche l'anno scorso ed è certamente uno dei talenti emergenti. Non possiamo però dimenticare anche Viñales, ma se vuole farcela non potrà commettere più molti altri errori».