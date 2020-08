Ronald Koeman è il nuovo allenatore del Barcellona. Lo ha comunicato la società blaugrana sul proprio sito. Contratto biennale fino al 30 giugno 2022. Koeman sarà presentato oggi alle 18 all'Auditori 1899. Prende il posto di Quique Setien, esonerato dopo il finale di stagione deludente.

Koeman ha cominciato la sua carriera da allenatore proprio a Barcellona come assistente e poi come tecnico della squadra B nel 1998-99. In Spagna ha già allenato il Valencia, condotto al successo nella Coppa del Re. Dal 2018 era il c.t. dell'Olanda. Da giocatore, dal 1989 al 1995, ha vinto 4 Liga e una Coppa dei Campioni tutte con la maglia del Barcellona.

Tegola Juve. Arthur Melo positivo all'alcol test

Ancora problemi per Arthur Melo. Secondo «El Diari de Girona», il brasiliano è stato trovato positivo all'alcol test dopo un incidente stradale avuto a Palafrugell, comune in provincia di Girona. Il nuovo giocatore della Juventus ha perso il controllo della sua Ferrari ed è finito contro un lampione, fortunatamente senza conseguenze.

All'arrivo della polizia, il centrocampista è stato sottoposto all'alcol test superando il limite di 0,50 mg/litro. Un nuovo problema per Arthur, che nei giorni scorsi aveva chiuso definitivamente il rapporto con il Barcellona trovando un accordo per la rescissione del contratto dopo il procedimento disciplinare avviato dal club blaugrana per la decisione del brasiliano di non presentarsi al ritiro per la Champions.

Tra una settimana il centrocampista dovrebbe unirsi alla Juventus per cominciare il ritiro in vista della nuova stagione.