Novak Djokovic positivo al coronavirus

Anche il serbo Novak Djokovic, numero 1 al mondo, è positivo al coronavirus. Ad annunciarlo lo stesso tennista serbo che ha preso parte assieme ad altri tennisti risultati positivi all'Adria Tour, evento in due tappe (Belgrado e Zara) da lui promosso dal quale sono emersi già sei casi di coronavirus tutti dalla tappa di Zara: i tennisti Grigor Dimitrov, Borna Coric, Marco Panichi (uno degli allenatori di Djokovic), Christian Groh (allenatore di Dimitrov) e infine Viktor Troicki e sua moglie Aleksandra incinta, più l'autoisolamento forzato per Marin Cilic.

Fermato a causa del focolaio della pandemia, il torneo esibizione di Zara ha suscitato numerose polemiche per la condotta dello stesso Djokovic il quale, invece di sottoporsi immediatamente al test, ha preferito far ritorno in Serbia dove ha effettuato gli accertamenti del caso.

La rivelazione di Coric: «Ho il coronavirus»

Ieri era stato Grigor Dimitrov ad annunciare via social la sua positività al Covid-19. Oggi tocca a Borna Coric, suo avversario nel secondo turno dell'Adria Tour, competizione benefica organizzata dal numero uno del mondo Novak Djokovic. «Ciao a tutti, voglio informarvi che sono risultato positivo al coronavirus - ha scritto il 23enne croato, numero 33 del mondo, sul suo profilo Twitter -. Voglio dire a tutti quelli venuti in contatto con me negli ultimi giorni di farsi fare il test. Sono davvero dispiaciuto per i problemi che posso aver causato. Io sto bene e non ho sintomi. State al sicuro e in salute. Vi voglio bene».