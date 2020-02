Svelata la regina: ecco la Mercedes W11 di Hamilton e Bottas. Toto Wolff: «Concentrati solo sul 2020»

SILVERSTONE - Dopo Ferrari e Red Bull arriva anche la Mercedes campione del mondo che ha svelato la monoposto con cui inseguirà il titolo iridato di Formula 1. La vettura si chiama W11 e con Lewis Hamilton e Valtteri Bottas è chiamata a proseguire la striscia record del team che da sei anni centra la doppietta mondiale piloti e costruttori. Le immagini della nuova monoposto sono state mostrate on line: dopo la presentazione i due piloti scenderanno in pista per i primi giri.

Toto Wolff: «Concentrati solo sul 2020»

Il team manager della Mercedes, Toto Wolff, al contrario della Ferrari, è concentrato solo sul 2020: «2021? Non ci pensiamo, il nostro focus è tutto dedicato al 2020. Gennaio per me è un mese strano, perché lavoriamo, ma non siamo in pista, oggi inizia il nostro 2020 ed è sempre una grande emozione vedere la vettura in pista per la prima volta. I successi si costruiscono passo dopo passo e oggi abbiamo in programma il primo, ovvero raccogliere dati e dare ai piloti il primo assaggio della vettura».

Hamilton: «I miei rivali? Parlerà la pista»

«Appagamento? Attorno a me avverto la stessa voglia di vincere in ognuno dei nostri uomini». Lewis Hamilton è già carico per l'imminente stagione di Formula1 che sta per partire. La nuova Mercedes W11 presentata oggi lo vedrà subito in pista per i primi giri. Hamilton accanto alla nuova vettura ha mandato un segnale forte ai rivali: «Leclerc e Verstappen? Ci divertiremo, parlerà la pista. Adesso non sono sotto pressione, c'è soltanto l'emozione di provare per la prima volta la vettura frutto degli sforzi di tutti i nostri tecnici. Ho provato per la prima volta una F1 qui a Silverstone, per me è sempre magico essere in questi garage per iniziare la stagione». Sarà un anno decisivo anche per il rinnovo del contratto: «Faccio parte della Mercedes da una vita e voglio continuare a vincere».

Bottas: «Auto bellissima»

Mercedes subito in pista con Valtteri Bottas. Il finlandese ha fatto qualche giro per lo shakedown e prendere confidenza con la nuova vettura. «È bellissima, non l'avevo ancora vista tutta assemblata. Farò un installation lap e poi due short-run per raccogliere i primi dati. Spingeremo a partire dalla prossima settimana. Sono molto emozionato, provare la vettura per la prima volta è sempre speciale, perché inizi a conoscere l'arma che avrai in mano».

Test Montmelò, la Ferrari SF1000 debutta con Vettel

Sarà Sebastian Vettel a far debuttare ufficialmente in pista la SF1000 nella prima sessione di test pre-stagionali sul circuito di Barcelona-Catalunya. Il pilota tedesco sarà impegnato al volante per l'intera giornata di mercoledì 19 cedendo il sedile a Charles Leclerc nella mattinata di giovedì 20. Secondo il programma definito dagli ingegneri della Scuderia Ferrari Mission Winnow, giovedì durante la pausa pranzo la vettura sarà riconfigurata sulle misure di Vettel che avrà il compito di girare nel pomeriggio. Nella giornata conclusiva di venerdì la SF1000 sarà interamente a disposizione di Charles. Al termine dei primi tre giorni di prove, alla luce dei dati raccolti, la squadra definirà i turni di guida del secondo test, in programma sempre sulla pista catalana dal 26 al 28 febbraio.