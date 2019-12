Gallinari fa volare Oklahoma, Melli ancora in panchina

NEW YORK - Notte agrodolce per gli italiani di Nba: da un lato continuano a vincere gli Oklahoma City Thunder di Danilo Gallinari (che fa 22 punti nel 126-108 rifilato ai Phoenix Suns), dall'altro Nicolò Melli trascorre in panchina l'intera partita che i suoi New Orleans Pelicans perdono a San Francisco (i Golden State Warriors vincono 106-102). I Mavs guidati da Porzingis e Hardaway Jr. battono a domicilio i Sixers e tornano al quarto posto a Ovest. Vittorie playoff nella Eastern Conference: Toronto rimaneggiata e senza tanti infortunati supera Washington nonostante i 37 punti di Beal, Boston e Miami si sbarazzano di Detroit e New York, Indiana supera Sacramento.

Questi i risultati della notte NBA:

Philadelphia 76ers-Dallas Mavericks 98-117

Oklahoma City Thunder-Phoenix Suns 126-108

Miami Heat-New York Knicks 129-114

Toronto Raptors-Washington Wizards 122-118

Boston Celtics-Detroit Pistons 114-93

Indiana Pacers-Sacramento Kings 119-105

Cleveland Cavaliers-Memphis Grizzlies 114-107

Denver Nuggets-Minnesota Timberwolves 109-100

Portland Trail Blazers-Orlando Magic 118-103

Golden State Warriors-New Orleans Pelicans 106-102