I Lakers battono anche Utah, Milwaukee sale a 13 in fila

NEW YORK - I Milwaukee Bucks continuano la loro marcia incessante in Nba. Il loro ruolino di vittorie consecutive ora raggiunge quota 13: stavolta sono i Pistons a doversi arrendere alla squadra più in forma del campionato, che a Detroit vince 103-127 (35 punti per Giannis Antetokounmpo). Sono 18 quelli di Danilo Gallinari, ma i Thunder perdono in un accesissimo finale con Indiana (100-107). Alla seconda trasferta in due giorni, i Lakers schiantano Utah (96-121) con LeBron James e Anthony Davis dominanti.

Questi i risultati della notte NBA:

Utah Jazz-Los Angeles Lakers 96-121

Detroit Pistons-Milwaukee Bucks 103-127

Oklahoma City Thunder-Indiana Pacers 100-107

Dallas Mavericks-Minnesota Timberwolves 121-114

Boston Celtics-Miami Heat 112-93

Orlando Magic-Phoenix Suns 128-114

Atlanta Hawks-Brooklyn Nets 118-130

Charlotte Hornets-Golden State Warriors 106-91

Chicago Bulls-Memphis Grizzlies 106-99

Portland Trail Blazers-Sacramento Kings 127-116