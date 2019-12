Gallinari (23 punti) vince ancora contro Melli

NEW YORK - Secondo successo nel giro di 3 giorni dei Thunder contro New Orleans: Gallinari miglior realizzatore degli ospiti con 23 punti e 11 rimbalzi. Sei punti a referto e altre due triple a segno nella stagione di Nicolò Melli - utilizzato ancora una volta da coach Gentry in uscita dalla panchina per un quarto d'ora contro le riserve avversarie. San Antonio perde ancora, travolta dai Pistons in trasferta. Sei punti in 15 minuti per Marco Belinelli in uscita dalla panchina, spuntato e non incisivo come tutta San Antonio in questo mese da incubo. Dallas si aggiudica il Sundays NBA grazie ai 27 punti e alla tripla doppia sfiorata da Doncic, dominante anche contro i Lakers di LeBron James.

I risultati:

New Orleans Pelicans-Oklahoma City Thunder 104-107

Detroit Pistons-San Antonio Spurs 132-98

Los Angeles Lakers-Dallas Mavericks 100-114

L.A. Clippers-Washington Wizars 150-125

Brooklyn Nets-Miami Heat 106-109

New York Knicks-Boston Celtics 104-113

Orlando Magic-Golden State Warriors 100-96

Toronto Raptors-Utah Jazz 130-110