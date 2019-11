NEW YORK - I Lakers soffrono ma sbancano New Orleans nella prima da ex di Anthony Davis (autore di 41 punti) in una prestazione condita anche dalle giocate del solito LeBron James (28). Contro Atlanta arriva la nona vittoria consecutiva anche per i Bucks, che non raggiungevano questa striscia positiva da 33 anni, guidati sempre da Giannis Antetokounmpo. I Celtics si impongono in casa contro i Nets con un super Kemba Walker. Tornano al successo i Rockets, perde ancora San Antonio, travolto dai Timberwolves.

Questi i risultati:

New Orleans Pelicans-Los Angeles Lakers 110-114

Milwaukee Bucks-Atlanta Hawks 111-102

Boston Celtics-Brooklyn Nets 121-110

Houston Rockets-Miami Heat 117-108

San Antonio Spurs-Minnesota Timberwolves 101-113

Memphis Grizzlies-Los Angeles Clippers 119-121

Toronto Raptors-New York Knicks 126-98

Philadelphia 76ers-Sacramento Kings 97-91

Indiana Pacers-Utah Jazz 121-102

Phoenix Suns-Washington Wizards 132-140

Golden State Warriors-Chicago Bulls 104-90

Charlotte Hornets-Detroit Pistons 102-101

Cleveland Cavaliers-Orlando Magic 104-116

Portland Trail Blazers-Oklahoma City Thunder 136-119