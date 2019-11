Lakers a valanga, settima vittoria consecutiva

NEW YORK - I Lakers vincono la settima consecutiva a Memphis: finisce 108-109, con 30 punti di LeBron James. I 28 punti (con 10 rimbalzi) permettono a Giannis Antetokounmpo, faro dei Bucks di superare Detroit (104-90). Notte agrodolce per gli italiani: 8 punti per Marco Belinelli, con gli Spurs che fanno 111-104 a New York ed escono dalla crisi dopo otto sconfitte consecutive, Melli e i Pelicans sconfitti 128-120 dai Jazz. L'italiano fa il suo con 6 punti in 16 minuti, ma dall'altra parte Donovan Mitchell costruisce la sua miglior prestagione stagionale grazie a 37 punti.

Se a Ovest ci sono i Lakers, l'Est risponde con Milwaukee. I Bucks continuano infatti la loro corsa forsennata, che parla ora di 13 vittorie e 3 sconfitte. E i Bucks superano Detroit 104-90. Toronto non tradisce mai e arriva a 11 vittorie in 15 partite battendo Atlanta 119-116.

Tutti i risultati della notte NBA:

New York Knicks-San Antonio Spurs 104-111

Utah Jazz-New Orleans Pelicans 128-120

Memphis Grizzlies-Los Angeles Lakers 108-109

Milwaukee Bucks-Detroit Pistons 104-90

Atlanta Hawks-Toronto Raptors 116-119

Philadelphia 76ers-Miami Heat 113-86

Charlotte Hornets-Chicago Bulls 115-116

Cleveland Cavaliers-Portland Trail Blazers 110-104

Indiana Pacers-Orlando Magic 111-106

Minnesota Timberwolves-Phoenix Suns 98-110