Lebron trascina i Lakers, 33 punti con 6 triple per il prescelto

LOS ANGELES - Allo Staples Center prestazione sontuosa di Lebron James contro gli Atalanta Hawks. Finisce 122-101. Per LeBron 33 punti con 6 triple, una più difficile dell'altra, oltre a 12 assist e 7 rimbalzi. Successo netto e convincente dei Denver Nuggets contro i Memphis Grizzlies 131-114. Prestazione super di Jamal Murray con 39 punti. I Magic si complicano la vita nel quarto periodo ma, alla fine, riescono a superare gli Wizards 125-121. Per Orlando solita immensa prova di Nikola Vucevic, con 30 punti, 17 rimbalzi e 6 assist in 33'.

Nicolò Melli ha giocato molto bene

I Pelicans superano i derelitti Warriors 108-100 giunti ormai alla settima sconfitta consecutiva. Nicolò Melli ha giocato molto bene, mettendo sul parquet tutta la sua qualità nella metà campo offensiva, mostrando concentrazione e dinamismo anche in difesa. Per lui 26' in campo e 16 punti (5/7 da tre), oltre a 5 rimbalzi e 3 assist. Dopo 10 vittorie di fila i Celtics perdono con i Kings in un finale tiratissimo e ora rischiano di lasciare ai Lakers il miglior record della Lega. Tutto facile per i Sixers a Cleveland.