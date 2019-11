NEW YORK - Cinque partite nella notte Nba. James Harden trascina i Rockets alla vittoria contro i Bulls grazie a 42 punti, 10 rimbalzi e 9 rimbalzi mentre Danilo Gallinari è nuovamente il top scorer dei Thunder: 21 i punti messi a referto dall'azzurro nella vittoria interna contro i Warriors con 6 su 11 dal campo, 4 su 6 da tre e 5 su 6 ai liberi.

9 punti per Marco Belinelli

Settima vittoria consecutiva per i Celtics, che vincono di 20 anche in casa degli Spurs e si lanciano sempre di più al primo posto nella Eastern Conference, chiudendo forse la loro prestazione più impressionante della stagione. Merito dei 30 punti di Jaylen Brown, dei 26 con 8 assist di Kemba Walker e i 19 di Jayson Tatum. Marco Belinelli ha chiuso con 9 punti in 18 minuti e mezzo. Il migliore per i padroni di casa è stato DeMar DeRozan con 22 punti seguito dai 20 di Patty Mills.

Questi i risultati delle partite della notte:

San Antonio Spurs-Boston Celtics 115-135

Chicago Bulls-Houston Rockets 94-117

Oklahoma City Thunder-Golden State Warriors 114-108

Memphis Grizzlies-Dallas Mavericks 122-138

Charlotte Hornets-New Orleans Pelicans 110-115