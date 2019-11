LeBron James nella storia con mille partite oltre i 20 punti

NEW YORK - Bojan Bogdanovic, decisivo, batte sulla sirena i Bucks, sconfitti per 103-100 dagli Utah Jazz. I Nuggets, trascinati da Jokic, completano una super rimonta contro Philadelphia: Denver sotto di 25 riesce a ribaltare la sfida a 1.3 dalla fine e vince 100-97. Damian Lillardmette a referto 60 punti ma non bastano per sconfiggere i Nets che vincono ancora e sembrano aver ingranato la marcia giusta: in casa dei Blazers finisce 115-119. I Warriors sono una brutta copia della squadra degli ultimi anni: prova a dare la scossa ai compagni D'Angelino che ne piazza 52 ma contro Minnesota non sono sufficienti.

I Lakers piegano gli Heat

Nella notte sul velluto anche i Raptors contro i Pelicans (104-122) con 2 punti in dieci minuti di Nicolò Melli e i Lakers contro gli Heat (95-80). I gialloviola piegano gli Heat con la difesa e i numeri dei due fenomeni, con LeBron che tocca 1000 partite in carriera con almeno 20 punti. E la squadra di Vogel si conferma la migliore di questo inizio Nba.