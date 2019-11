SuperLeBron e i Lakers ribaltano Chicago. Vince Gallinari, sconfitto Belinelli

NEW YORK - Spicca la vittoria dei Los Angeles Lakers sul parquet dei Chicago Bulls trascinati dall'ennesima tripla doppia di un LeBron James scatenato in questo avvio di regular season nella notte Nba. Dopo aver rimontato ben 19 punti di svantaggio in casa dei Chicago Bulls i Lakers passano grazie alla terza tripla doppia di questo inizio di stagione del prescelto: 30 punti, 10 rimbalzi e 11 assist.

Vince Gallinari, sconfitto Belinelli

E' andata male ai San Antonio Spurs di Marco Belinelli, sconfitti in casa degli Atlanta Hawks per 108-100; per l'azzurro solo 5 punti in 12 minuti di partita. Sorridono invece gli Oklahoma City Thunder di Danilo Gallinari (16 punti di personale) vittoriosi per 102-94 contro Orlando Magic. Nelle altre sfide, successo esterno dei Celtics sui Cleveland Cavaliers con una grande prestazione di Gordon Hayward (39 punti, 8 assist e 7 rimbalzi); per il team di Boston è la quinta vittoria consecutiva.

Questi i risultati della notte Nba:

Chicago Bulls - Los Angeles Lakers 112-118

Oklahoma City Thunder - Orlando Magic 102-94

Cleveland Cavaliers - Boston Celtics 113-119

Atlanta Hawks - San Antonio Spurs 108-100

Denver Nuggets - Miami Heat 109-89

Charlotte Hornets - Indiana Pacers 122-120 OT