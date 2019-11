Duello show Lebron-Doncic: vincono i Lakers

NEW YORK - Otto partite nella notte Nba. Vittoria dei Lakers all'overtime contro i Dallas Mavericks: Danny Green salva i suoi nei tempi regolamentari prima che LeBron James (39+12+16, 8 punti nell'OT) ed Anthony Davis (31+8 rimbalzi, 6 punti nell'OT) regalino a Vogel la quarta vittoria in regular season. Vittoria importante dei Nets in casa contro i Rockets. In casa Nets sono tre i giocatori sopra quota 20 punti: Taurean Prince con 27 e 12 rimbalzi, Caris LeVert con 25.

Quarta vittoria consecutiva per i Celtics

A spezzare la parità a 1.8 secondi dalla fine ci ha pensato un super canestro di Jayson Tatum. Kemba Walker autore di 33 punti. I Sacramento Kings, dopo cinque sconfitte hanno finalmente riassaporato il sapore del successo. 25 punti di De'Aaron Fox, 18 di Buddy Hield e 14 dalla panchina di Bogdan Bogdanovic. Sconfitta dei Golden State Warriors in casa contro gli Spurs: senza Stephen Curry i californiani cadono 110-127 nonostante i 30 punti di D'Angelo Russell. Per Marco Belinelli, invece, 22' in campo con 9 punti (2/6, 1/3 da tre e 4/4 ai liberi), 2 recuperi e un plus/minus di +14.

Melli primo successo, Belinelli sconfitto

Primo successo stagionale di Nicolò Melli, entrato per la prima volta in quintetto, e dei suoi New Orleans Pelicans contro i Denver Nuggets 122-107. Decisivi i 26 punti messi a segno da Jahil Okafor. Melli ha messo a referto 7 punti con 4 rimbalzi e 2 assist in 19' di gioco. Miami trova un successo esterno importante superando di nove lunghezze Atlanta 106-97, che dopo un inizio discreto perde il controllo della partita e non riesce più a recuperare lo svantaggio. Sono 28 i punti di un ottimo Kendrick Nunn. Sconfitta di Marco Belinelli e dei San Antonio Spurs a Los Angeles sponda Clippers 103-97. Fondamentali i 38 punti di Kawhi Leonard. Per la guardia di San Giovanni in Persiceto due punti con 1/6 dal campo in 18' di gioco.

Questi i risultati della notte Nba:

Dallas Mavericks-Los Angeles Lakers 110-119 OT

Brooklyn Nets-Houston Rockets 123-116

Boston Celtics-New York Knicks 104-102

Sacramento Kings-Utah Jazz 102-101

Indiana Pacers-Cleveland Cavaliers 102-95

Orlando Magic-Milwaukee Bucks 91-123

Chicago Bulls-Detroit Pistons 112-106

Golden State Warriors-San Antonio Spurs 110-127