Kean all'Everton. Alla Juventus 30 milioni

TORINO - Moise Kean è un giocatore dell'Everton. Ad annunciarne la cessione è la Juventus, sul proprio sito internet. Il club inglese verserà nelle casse bianconere 27,5 milioni di euro in tre esercizi, più altri 2,5 milioni di euro di bonus al verificarsi di determinate condizioni. La cessione del millenial è a titolo definitivo. «Il talento è indiscusso, il futuro dalla sua parte - scrive la Juve sul suo sito - Auguriamo a Moise un avvenire bellissimo e ricco di soddisfazioni».

Wanda Nara: «Insegneremo al mondo cos'è l'amore»

«Insegneremo al mondo che cos'è l'amore». L'ha scritto la moglie-agente di Mauro Icardi su Twitter. Post criptico di Wanda Nara che potrebbe riferirsi alla volontà dell'attaccante argentino di rimanere all'Inter nonostante sia fuori dal progetto del club nerazzurro, nonostante il rischio di non giocare. Wanda Nara, sembra, aspetterebbe anche il sesto figlio.

Nainggolan: «Dimostrerò che l'Inter ha sbagliato a mandarmi via»

«Sono contento di tornare a casa. Ho fatto una scelta un po' forzata, ma va bene così. Cercherò di fare bene a Cagliari. Adesso ho altre priorità e per questo è stato facile scegliere. Ora mi metterò in gioco e dimostrerò che l'Inter ha sbagliato a lasciarmi andare». Così Radja Nainggolan, intercettato per le vie di Milano da TuttoMercatoWeb.com, ha parlato del suo imminente ritorno al Cagliari, lanciando anche una stoccata alla sua ormai ex squadra.

Milan, dall'Empoli arriva Bennacer

Ismael Bennacer è un nuovo giocatore del Milan, il centrocampista ha firmato un contratto di 5 anni. L'annuncio è stato dato dal club rossonero con un comunicato. «Il club - si legge - comunica di aver acquisito dall'Empoli FC il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Ismael Bennacer. Il centrocampista algerino approda al club rossonero a titolo definitivo con un contratto di cinque anni». All'Empoli andranno 16 milioni +1 di bonus: la richiesta dell'Empoli era inizialmente di 15+3 di bonus, ma poi i due club hanno trovato l'accordo per l'operazione che ha portato il centrocampista algerino in rossonero. La stagione del centrocampista algerino Bennacer è titolare inamovibile dell'Empoli da due stagioni e nell'ultima giocata in Serie A ha avuto un ottimo rendimento nelle 37 gare disputate, anche se non è riuscito a trovare il gol. Nei due anni in Toscana ha collezionato in totale 77 presenze tra Serie A, Serie B e Coppa Italia. Con la maglia della nazionale algerina ha conquistato la Coppa d'Africa 2 settimana fa, competizione nella quale è stato proclamato come miglior giocatore. Il centrocampista attualmente è in vacanza e raggiungerà i compagni il prossimo 10 agosto.