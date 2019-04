Belinelli e Gallinari dicono addio ai playoff Nba

NEW YORK - L'avventura nei playoff Nba dei San Antonio Spurs termina in gara-7 del primo turno: i Denver Nuggets vincono infatti per 90-86 e si guadagnano la sfida con i Portland Trail Blazers nei quarti, le semifinali di conference. Nikola Jokic è autore di una tripla doppia, stecca Marco Belinelli (nemmeno un punto a referto). Bene invece i Toronto Raptors, già sull'1-0 su Philadelpia dopo il 108-95 di gara-1 dei quarti: sugli scudi Kawhi Leonard (45 punti).

Gallinari si arrende, Golden State in semifinale di conference

I Los Angeles Clippers di Danilo Gallinari sono fuori dai playoff Nba. In gara sei delle semifinali di conference I Warriors si impongono allo Staples Center per 129-110, trascinati da uno stratosferico Kevin Durant che mette a referto 50 punti. Ottime prestazioni anche di Draymond Green con una tripla doppia da 16 punti, 14 rimbalzi e 10 assist e Stephen Curry con 24 punti. Gallinari è l'ultimo ad arrendersi mettendo a referto 29 punti (8/17 da due, 3/7 da tre, 4/6 ai tiri liberi) e 5 rimbalzi in 33 minuti. I Warriors mandano così in archivio la serie sul 4-2 e ora si preparano alla sfida in semifinale di conference contro Houston, al via domenica.