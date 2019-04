San Antonio (Gallinari 6 punti) e Denver vanno a gara 7

NEW YORK - Si deciderà in gara-7 l'esito della serie tra San Antonio Spurs e Denver Nuggets, primo turno dei playoff della NBA 2018-2019. La vincitrice della prossima sfida stabilirà l'avversaria dei Portland Trail Blazers nella semifinale della Western Conference. Nella notte italiana gli uomini guidati da Gregg Popovich sono riusciti a mantenere il fattore campo imponendosi con il punteggio di 120-103. LaMarcus Aldridge (26 punti e 10 rimbalzi) e DeMar DeRozan (25 punti) sugli scudi. LaMarcus Aldridge (26 punti e 10 rimbalzi) e DeMar DeRozan (25 punti).

Gallinari tiene in vita i Clippers, Golden State va ko

Un Super Danilo Gallinari (26 punti) tiene in vita i Los Angeles Clippers che espugnano la Oracle Arena 129-121 e vanno sul 3-2 in favore dei Golden State Warriors nella serie. In una gara-5 davvero emozionante, i Clippers resistono a un Kevin Durant mostruoso (45 punti). Dall'altra parte del parquet c'è un Williams in serata di grazia: alla fine il referto parla di 33 punti e 10 assist. Ora la serie torna allo Staples Center, dove i Clippers proveranno a giocare un altro scherzo ai campioni Nba e portare la serie a gara-7. Nell'altra gara della notte, Houston si impone 100-93 su Utah e stacca il pass per le semifinali di Conference, trascinata dal solito Harden (26) e dalla propria difesa.