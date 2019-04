Sky o Dazn? Ecco come seguire il Milan fino al termine del campionato

MILANO - Uniti, compatti e determinati per raggiungere il quarto posto che significa qualificazione alla Coppa dei Campioni dopo 6 anni di attesa. E’ questo il motto del Milan di Gennaro Gattuso che fra infortuni, limiti tecnici, inesperienza e la spada di Damocle legata al Fair-Play Finanziario, prova a rimanere aggrappato alla corsa pur con tutte le difficoltà del caso; troppo importante qualificarsi per la coppa più prestigiosa, tanto a livello di blasone quanto economico, perché un quarto o un quinto posto cambierebbe radicalmente anche le possibilità di effettuare in estate una campagna acquisti adeguata ad alzare ancor di più le ambizioni dei rossoneri.

Aprile

La rincorsa al quarto posto per il Milan prosegue nel sabato di Pasqua con la trasferta di Parma, in programma allo stadio Tardini alle ore 12:30 e visibile su Sky Sport. Otto giorni ed ecco un altro viaggio, direzione Torino per affrontare nel vecchio Comunale i granata di Mazzarri (domenica 28, ore 20:30, diretta Sky), anch’essi in lotta per l’Europa, gara complessa e prevista appena quattro giorni dopo il ritorno della semifinale di Coppa Italia contro la Lazio a San Siro (mercoledì 24, ore 20:45, diretta su Raiuno).

Maggio

Quindi il Milan tornerà in campo lunedì 6 maggio quando alle ore 20:30 ospiterà il Bologna, a meno che il Napoli non ribalti la qualificazione in Coppa Uefa con l’Arsenal andando a prendere il posto della gara del Milan che anticiperebbe a quel punto a domenica 5 alle 20:30 (in entrambi i casi Milan-Bologna sarà visibile su Sky). Sabato 11 maggio alle 20:30 (in tv su Dazn) i rossoneri saranno ospiti della Fiorentina, guidata in panchina dall’ex Vincenzo Montella, mentre nella penultima giornata di campionato, a Milano arriverà il Frosinone: inizio alle ore 18 e diretta su Sky. Il Milan chiuderà il campionato nel fine settimana fra il 25 e il 26 maggio a Ferrara contro la Spal, con data ed orario ancora da ufficializzare.