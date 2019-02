Lakers sconfitti e, al momento, fuori dai playoff

LOS ANGELES - Otto partite nella notte Nba. Gli Indiana Pacers travolgono i Los Angeles Lakers per 136-94. Ad andare in doppia cifra per i Pacers sono in sette, con Bojan Bogdanovic a quota 24 punti, mentre nei Lakers, a parte i 18, 7 rimbalzi e 9 assist di LeBron James devono riflettere che al momento sono fuori dai playoff. Tra Philadelphia 76ers e Toronto Raptors vincono i canadesi per 107-119 con 24 di Kawhi Leonard, 20 di Kyle Lowry e altrettanti, con 10 rimbalzi, di Serge Ibaka. Ai Sixers non bastano i 37 con 13 rimbalzi di Joel Embiid.

Paul George 39 con Oklahoma

Sull'altra sponda di Los Angeles, i Clippers vincono sul campo degli Charlotte Hornets per 115-117 grazie a una penetrazione decisiva di Tobias Harris, che festeggia così i suoi 34 punti di serata. E' la notte di Paul George in casa Oklahoma City Thunder: nel 132-122 con cui la sua franchigia supera gli Orlando Magic spiccano sia i suoi 39 punti che l'ennesima tripla doppia di Russell Westbrook (16, 15 rimbalzi e 16 assist). I Detroit Pistons passano al Madison Square Garden battendo i New York Knicks per 92-105 grazie ai 29 di Blake Griffin.

Questi i risultati della notte NBA:

Charlotte Hornets-Los Angeles Clippers 115-117 Cleveland Cavaliers-Boston Celtics 96-103 Indiana Pacers-Los Angeles Lakers 136-94 New York Knicks-Detroit Pistons 92-105 Philadelphia 76ers-Toronto Raptors 107-119 Memphis Grizzlies-Minnesota Timberwolves 108-106 Oklahoma City Thunder-Orlando Magic 132-122 Portland Trail Blazers-Miami Heat 108-118